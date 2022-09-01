漢堡王買1送1！foodpanda「9月超殺優惠碼」來了　肯德基也祭優惠

▲foodpanda9月限定優惠碼懶人包。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

9月外送優惠快收下！外送平台「foodpanda」最新限時「超殺優惠碼」來了，這個月不僅天天從早到晚都有限定時段下單美食外送滿額直接打79折，還有漢堡王指定套餐買1送1及肯德基、必勝客滿額現折優惠，通通不能放過，快揪同事一起開訂，提醒優惠碼須線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲漢堡王爽吃買1送1。（示意圖／記者黃克翔攝）

●美食外送

1.即日起至9月30日每日11點過後，凡輸入優惠碼「秋瘋折」可享「85折」優惠，最高現折60元。

2.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「秋折一直吃」，且下單美食外送滿799元，即享「現折200元」優惠。

3.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「秋折很愛吃」，且下單美食外送滿479元，即享「現折100元」優惠，每人限用2次。

4.即日起至9月30日每日6時至11時，凡輸入優惠碼「秋折早早吃」，且下單美食外送指定餐廳滿199元，即享「79折」優惠，最高現折50元，每人限用2次。

5.即日起至9月30日每日下午2時至5時，凡輸入優惠碼「秋折爽爽吃」，且下單美食外送指定餐廳滿289元，即享「79折」優惠，最高現折100元，每人限用2次。

6.即日起至9月30日每日晚上8時至0時，凡輸入優惠碼「秋折夜夜吃」，且下單美食外送指定餐廳滿299元，即享「79折」優惠，最高現折70元，每人限用2次。

7.9月2日至9月15日凡輸入優惠碼「秋折吃餃子」，即享「八分雲集下單滿299元打75折」優惠，最高現折80元。

8.9月5日至9月25日凡輸入優惠碼「秋折吃漢堡」，即享「漢堡王指定套餐（法式第戎牛肉堡可樂餐／辣薯球）買1送1」優惠，每人不限使用次數。

9.9月5日至9月25日凡輸入優惠碼「秋涼啃德基」，即享「肯德基下單滿359元現折90元」優惠，每人不限使用次數。

10.9月5日至9月25日凡輸入優惠碼「吃披薩好秋」，即享「必勝客下單滿200元現折50元」優惠，每人不限使用次數。

●生鮮雜貨

1.即日起至9月6日凡輸入優惠碼「秋瘋楓康」，即享「楓康超市下單滿399元打75折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。

2.即日起至9月11日首次訂購生鮮雜貨者，凡輸入優惠碼「中秋送」可享「5折」優惠，最高現折200元。

3.即日起至9月11日凡輸入優惠碼「秋瘋烤肉」，即享「指定生鮮雜貨指定商店（全聯、家樂福、大潤發、愛買、楓康超市、美廉社、特力屋、湯瑪仕肉舖等）下單滿599元打79折」優惠，最高現折200 元。

4.即日起至9月11日凡輸入優惠碼「秋瘋連假」，即享「指定消費者生鮮雜貨下單499元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用2次。

●外帶自取

1.即日起至9月30日首次使用外帶自取者，凡輸入優惠買「首次外帶6折」，即享「下單滿150元打6折」優惠，最高現折150元。

●pandamart熊貓超市

1.即日起至9月15日「指定消費者享pandamart熊貓超市神秘優惠」，只要打開APP 的「優惠券」即可開箱。

2.9月8日至9月11日凡輸入優惠碼「中秋瘋折」，即享「熊貓超市下單滿499元打75折」優惠，最高現折250元。

●pandapro專屬

1.即日起至9月30日pandapro會員免優惠碼「星巴克下單滿300元即享85折」優惠，最高現折50元

2.即日起至9月30日pandapro會員免優惠碼「麥當勞下單滿280元即享9折」優惠，最高現折40元。

●信用卡優惠

1.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「PSLP200」，且為全平台首次下單滿299元即可享現折200元優惠。

2.即日起至9月30日「JCB信用卡獨家優惠」，凡輸入優惠碼「PSJCB209」」且全平台下單滿300元，即可享「現折100」元優惠。

3.即日起至9月30日凡輸入優惠碼「PSLP250」，且首次下單生鮮雜貨者，滿399元即享現折250元優惠。

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