蕭美琴特調「烏克蘭勝利」　立陶宛蘭姆酒+台灣鳳梨＝藍黃旗配色

▲立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在臉書秀出蕭美琴特調的「烏克蘭勝利」，由立陶宛蘭姆酒＋台灣鳳梨。（圖／翻攝自Facebook／Dovilė Šakalienė）



記者林彥臣／綜合報導

台灣駐美代表蕭美琴13日在華盛頓特區的雙橡園接待大約60名外國議員，包括英國、澳洲、加拿大、印度、日本、立陶宛、烏克蘭、紐西蘭與荷蘭等，共同討論透過政經措施，應對中國威脅。席間蕭美琴還以立陶宛蘭姆酒+台灣鳳梨的特調，宴請與會議員，由於配色是上藍下黃的烏克蘭國旗配色，因此這杯特調被稱為「烏克蘭勝利」。

其中曾經訪問台灣的立陶宛議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）在臉書上發表照片表示，「大使贈送了由立陶宛蘭姆酒和台灣鳳梨，特調的烏克蘭勝利雞尾酒」。

薩卡利埃內還指出，我們有機會拯救世界，免於普丁和習近平的計劃，瓦解國際世界秩序，美國同事也提出了保護台灣免受中國入侵的計劃措施，接著輪到我們討論跨議會聯盟關於中國的公開聲明，其中也提到要制裁幫助俄羅斯軍火製造商的中國產業，「我們在歐盟層面有很多工作要做」。

薩卡利埃內說，雖然最近的烏克蘭勝利讓所有人對勝利迫在眉睫的希望更加光明，但我們必須一如既往地保持專注，而不是保持天真的期待。