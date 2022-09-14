蕭美琴於雙橡園會見60名外國議員　推動對中制裁以遏止威脅

▲駐美代表蕭美琴傳在雙橡園接待英、日、澳等約60位外國議員。（ETtoday資料照／記者李毓康攝）

記者張寧倢／編譯

路透社獨家披露，台灣駐美代表蕭美琴13日在華盛頓特區的雙橡園接待大約60名外國議員，共同討論透過政經措施，應對中國威脅。與會名單顯示議員們分別來自英國、澳洲、加拿大、印度、日本、立陶宛、烏克蘭、紐西蘭與荷蘭。蕭美琴在會中表示，「我們不是要激怒霸凌者，但我們也不會向他們的施壓低頭。」

路透報導，來自歐洲、亞洲與非洲的大約60名國會議員13日在雙橡園（駐美台北經濟文化代表處財產）舉行一次未經宣布的會面，這是俄羅斯入侵烏克蘭加劇外界對於北京武力侵台的憂慮以來，台灣方面勸籲其他民主國家應對中國威脅的最新措舉。

報導指出，「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）本周在華府舉行會議，前往雙橡園聚會的議員皆來自IPAC成員。蕭美琴對與會者表示，重要的是，要向霸凌者證明台灣也有朋友，「我們不是要激怒霸凌者，但我們也不會向他們的施壓低頭。」

蕭美琴在活動中歡迎2名烏克蘭代表，她表達台灣希望國際社會不僅支持烏克蘭，也能與台灣站在一起，共同遏止中國的進一步侵略。此前，知情人士向路透表示，美國政府近日正在考慮對中國實施制裁，以嚇阻中國侵台的可能，而歐盟也因此面對了台灣期盼歐盟採取相同行動的外交壓力。

報導指出，IPAC預計於14日簽署一份承諾，根據路透取得的草案顯示，內容包含推動各國政府對中國採取更大威懾，藉此遏止其對台軍事或其他脅迫行動，「我們將採取行動確保我們的政府對中國發出以下信號：軍事侵台將讓北京付出沉重代價。應該考慮採取包含有意義的制裁在內的政經措施，阻止軍事升級，並確保對台貿易等交流能持續保持暢通。」另外，草案也將推動各國議員增加互訪。

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