歐盟推「電的迫降」緩解能源危機　成敗取決27國是否團結

▲歐盟將推出「電的迫降」但關鍵在於27個成員國是否能夠團結。（圖／路透）



文／中央社

歐盟執委會週三提出暫時干預市場的方案，透過電價和用電雙向「緊急迫降」，從能源業者抽出1420億歐元暴利來緩解危機。但這套方案最大考驗是27個成員國能否共享好處、照顧電力進口依賴國，還得與時間賽跑。

每個歐洲政府都在搶救能源通膨危機，但相較脫離歐盟後的英國能源政策大手大腳：新首相特拉斯（Liz Truss）宣布設定民間平均能源帳單上限每年2500英鎊（約新台幣9萬元，較預估漲幅打7折）、10月1日起連續實施2年、成本由政府舉債支應，歐盟執委會（European Commission）週三公布的計畫就顯得小心許多。

這套「電的迫降」方案從供、需兩方著手，落實日期不晚於12月1日，直到明年3月底為止，也就是政府介入市場4個月。

針對電價，設定歐盟全境每百萬瓦/時（MWh）單價上限180歐元（約新台幣5637元，目前歐洲各國市價都在200歐元以上），多出來的成本取自非天然氣發電但搭便車享受超額利潤的發電業者，例如風電、核電廠，預計可取得1170億歐元補貼消費者電價。

歐盟執委會也把手伸向石化業，要求過去3年平均獲利成長超過20%的業者，交出其中33%給政府補貼電價。這個取名為「團結貢獻」（solidarity contribution）的額度估計今年可有250億歐元。

不過，由於有權力執行方案的是各國政府，而歐盟成員國有的是能源賣方、有的是買方，例如法國賣電給德國，那麼法國從核電廠收到的超額利潤要怎麼分配？是要自己國內先滿足再分給德國，還是直接降低對外售電價格？

面對這個涉及各國內政的敏感問題，歐盟執委會方案這麼說：「在團結的精神下，鼓勵成員國洽簽雙邊團結協議，分享這筆收入…以嘉惠終端消費者。」執委會並提議，當某國電力淨進口額達到或超過主要進口來源國的100%時，這兩國就必須在12月1日前完成團結分享協議。

「團結」二字是歐盟政策文件最常出現的關鍵字之一。這段歐洲能源危機期間不乏各國互相指責「以鄰為壑」的狀況，例如克羅埃西亞打算禁止境內天然氣出口，隔壁的匈牙利就遭殃；德國不願重啟核能、搶買天然氣推升了價格，也被擁核鄰國抱怨；西班牙長期主張興建管線直通德國，以便輸送液化天然氣，但據傳遭到自己有電要賣的法國阻擋；也有國家提議對所有來源的天然氣價格設限，但遭到產氣大國挪威反對。

由此可見執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）要力阻各國「大難來時各自飛」是有多麼困難。這套方案源自9日歐盟能源部長臨時會議後，由執委會根據各種「迫降」辦法中較有共識的部分進一步擬出細節，因此被認為應可獲各國政府同意，但落實成效仍有疑慮。

至於需求面的控制，可能較容易達成，畢竟漲價通常就會拉低消費。執委會提出明年3月底前各國用電量減少10%的目標，方法包括工廠提早開工以避開尖峰用電時段等等，預估可因此降低天然氣發電量4%，有助於壓抑電價。

考驗歐盟的除了團結，還有時間。比利時總理德克魯（Alexander De Croo）上週直言，協商再拖個幾週下去，「歐洲經濟就會畫上句點」。當各國政府還在玩這場「權力的遊戲」時，別忘了以此為名的美國影集第一集篇名叫作：「凜冬將至」。