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美國再助烏克蘭！白宮批准提供6億美元軍援　累積超過151億

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府宣布再提供烏克蘭6億美元的武器援助，除了提供軍事訓練外，還會再給予「海馬斯」多管火箭系統、闊刀地雷等武器。自烏俄戰爭爆發至今，美國已提供烏克蘭高達151億美元的安全援助。

根據《路透社》報導，白宮15日發送給國務院的備忘錄中，總統拜登宣布一項對烏克蘭6億美元的武器援助計畫。據了解，拜登是使用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）轉讓美國庫存中多餘的武器。

五角大廈指出，這批援助武器包含「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）、闊刀地雷（claymore mines）、夜視鏡、掃雷設備、105毫米砲彈和155毫米精確制導砲彈。除此之外，這筆錢還將用於軍事教育和訓練。

根據統計，自俄羅斯於今年2月入侵烏克蘭以來，美方已經向基輔提供了大約151億美元的安全援助。五角大廈重申，「為了滿足烏克蘭不斷變化的戰場需求，美國將繼續與盟友及伙伴合作，為烏克蘭提供關鍵戰力。」

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