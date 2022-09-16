習普會登場！中俄產生分歧　普丁認中國對烏克蘭局勢有疑問及擔憂

▲普丁與習近平在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁15日與中國國家主席習近平舉行會談，同時承認了中國對烏克蘭目前的局勢存有「疑問與擔憂」，但他感謝中國在相關議題一直抱持「平衡立場」。與此同時，習近平也釋出善意，表示中方願意與俄羅斯合作，在涉及彼此利益的問題上相互支持。

綜合CNN與BBC報導，正在烏茲別克參加上海合作組織峰會的中國國家主席習近平，與俄羅斯總統普丁在當地15日舉行會談。這是中俄領導人自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來的首次會面，而雙方舉行會談之際，正值俄羅斯在烏克蘭的戰爭面臨重大挫敗之時。

會前，普丁讚揚了中國對烏克蘭危機所持的「平衡立場」，也表示他可以理解中方對俄羅斯發動特別軍事行動的疑問及擔憂。普丁並未言明北京的擔憂為何，但相關說法似乎含蓄地承認了中俄雙方在相關行動存在分歧。普丁也表示，他將在此次會面中詳細解釋俄羅斯的立場。

中國在會後發表的聲明並未提及烏俄之間的局勢，但報導稱，習近平在會談中以「老朋友」稱呼普丁，同時也在會面中表示，中國作為世界大國，願意和俄羅斯合作，在涉及彼此核心利益的問題上，相互有力支持，同時也為世界樹立一個負責任的榜樣。