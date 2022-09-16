永康火災燒到3戶人家 台南市議會關懷慰問災戶

▲台南市議會郭信良議長與李鎮國、林易瑩等議員，前往慰問關懷永康火警命案女受災戶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區9月11日傍晚發生火警，造成祖孫3人死亡，相鄰的住戶受到波及，一戶廚房不能使用，另一戶更是全棟燒得焦黑，無法居住，台南市議會郭信良議長16日上午與李鎮國、林易瑩等議員前往慰問，林燕祝、陳秋萍及林阳乙議員服務處人員及永康區陳必成副區長、復國里許建國里長也都到場關心。

郭信良議長指出，中秋連假最後一日，永康復國一路附近一戶民宅發生火災意外，造成祖父母及孫女3人不幸死亡，令人遺憾，希望在各界的關懷之下，罹難者家屬能早日走出傷痛，重回生活常軌。

郭信良議長等人除了慰問罹難者家屬，對於隔壁住戶蔡女士也特別予以關心。蔡女士早年喪夫，在市場賣麵為生，維持自己生活所需並奉養公公。這場火災把蔡女士住家內部燒得精光，蔡女士和公公只好分別寄居在親人家裡，很需要社會團體協助他們重建家園。

另外，96歲的胥老先生家裡也受到火災波及，而且為了配合救災，胥老先生家中廚房被打出一個大洞，不堪使用。郭信良議長表示，議會前來分別致贈慰問金，只是拋磚引玉，期待社會善心團體能發揮同理心，接續幫助受災戶重得穩定的生活。