　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永康火災燒到3戶人家 台南市議會關懷慰問災戶

▲台南市議會郭信良議長與李鎮國、林易瑩等議員，前往慰問關懷永康火警命案女受災戶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會郭信良議長與李鎮國、林易瑩等議員，前往慰問關懷永康火警命案女受災戶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區9月11日傍晚發生火警，造成祖孫3人死亡，相鄰的住戶受到波及，一戶廚房不能使用，另一戶更是全棟燒得焦黑，無法居住，台南市議會郭信良議長16日上午與李鎮國、林易瑩等議員前往慰問，林燕祝、陳秋萍及林阳乙議員服務處人員及永康區陳必成副區長、復國里許建國里長也都到場關心。

郭信良議長指出，中秋連假最後一日，永康復國一路附近一戶民宅發生火災意外，造成祖父母及孫女3人不幸死亡，令人遺憾，希望在各界的關懷之下，罹難者家屬能早日走出傷痛，重回生活常軌。

郭信良議長等人除了慰問罹難者家屬，對於隔壁住戶蔡女士也特別予以關心。蔡女士早年喪夫，在市場賣麵為生，維持自己生活所需並奉養公公。這場火災把蔡女士住家內部燒得精光，蔡女士和公公只好分別寄居在親人家裡，很需要社會團體協助他們重建家園。

另外，96歲的胥老先生家裡也受到火災波及，而且為了配合救災，胥老先生家中廚房被打出一個大洞，不堪使用。郭信良議長表示，議會前來分別致贈慰問金，只是拋磚引玉，期待社會善心團體能發揮同理心，接續幫助受災戶重得穩定的生活。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「那個男人重返中職」不是洪一中！　台鋼：老球迷的回憶
網紅驚揭罹癌！她手捧「瘀青豪乳」將切除：跟大咪咪說掰
快訊／馬防部上校副參謀長倒臥寢室　送醫不治
iPhone 14開賣爆災情！蘋果證實「iOS 16有Bug
政黨支持度巨變！民進黨「空前低迷」　民眾黨超車國民黨
女女配偶12天狂約7男！　他「下身赤裸」暴斃摩鐵
名醫遭撞不治！家屬激動痛哭　肇事騎士摔傷
LIVE／撞擊瞬間曝！名醫下班被撞不治　i14Pro機王開啟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情影響8成人口心理健康　埔榮推苔蘚組盆手作課助員工紓壓

永康火災燒到3戶人家 台南市議會關懷慰問災戶

瑤瑤、喔熊為台灣好湯15周年代言　金泉獎票選活動抽iPhone

「琉璃關公獎」首度現身　南警獎勵屢破刑案表現卓越員警

2022蘭陽媽祖文化節　南天宮海巡起駕祈求平安

慢經濟in TAITUNG！「微光集X台東嚴選柑仔店市集」登場

阿嬤跌跤衣衫不整拒幫忙　女警：「阮假那恁孫咧」卸心房助就醫

讓民眾有感　台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

快訊／桃園深夜惡臭「熱區找到了」！環保局加派人手稽查中

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

清潔監視器鏡頭免爬高 店長靠水槍10秒搞定！

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

疫情影響8成人口心理健康　埔榮推苔蘚組盆手作課助員工紓壓

永康火災燒到3戶人家 台南市議會關懷慰問災戶

瑤瑤、喔熊為台灣好湯15周年代言　金泉獎票選活動抽iPhone

「琉璃關公獎」首度現身　南警獎勵屢破刑案表現卓越員警

2022蘭陽媽祖文化節　南天宮海巡起駕祈求平安

慢經濟in TAITUNG！「微光集X台東嚴選柑仔店市集」登場

阿嬤跌跤衣衫不整拒幫忙　女警：「阮假那恁孫咧」卸心房助就醫

讓民眾有感　台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

快訊／桃園深夜惡臭「熱區找到了」！環保局加派人手稽查中

安全第一！謝美英揭桃園歪斜號誌牌隨處可見　籲檢視號誌桿承載

反轉！遭警質問「吸毒？」　韓星控執法過當：是喝酒配抗憂鬱藥

嘉義女騎士深夜「連人帶車」墜水溝！救起無心跳　命危搶救中

網紅搭遊艇落海「螺旋槳削小腿」　三度控告駕駛殺人未遂

YTR聯名雞胸標100g　一量「只81g」她傻眼！廠商：失重20%正常

「關心青年」不能淪為口號 　台學聯邀市長候選人直球對決

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼　警冷回：報警幹嘛

卓文萱過2年「仍無法聽《愛的主旋律》」　悲求小鬼再入夢：很想你

林昀儒、廖振珽直落三力退哈薩克組合　闖進WTT挑戰賽男雙4強

「那個男人重返中職」不是洪一中　台鋼明揭曉：老球迷的回憶

台中KTV慶生變幹架！2男打到包廂外...2辣妹勸架飆罵「X你娘」

地方熱門新聞

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

即／桃園深夜惡臭原因找到了！

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

大安變電所地下電纜洞道即將貫通

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

體驗採筍…　龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

藍營議員批桃園負債增　鄭文燦：減債22億

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

阿嬤跌跤拒幫忙　女警一句話卸心房

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

「琉璃關公獎」首度現身

蘭陽媽祖文化節　今海巡起駕祈求平安

更多熱門

相關新聞

銘傳龜山校區深夜氣爆　現場畫面曝光

銘傳龜山校區深夜氣爆　現場畫面曝光

銘傳大學桃園龜山校區15日深夜11時許發生氣爆，有學生錄下事發現場畫面，只見學生餐廳1樓冒出熊熊火光，校方人員緊急疏散男生宿舍內的學生，還有在現場圍觀的學生唱起歌來「完了完了完了，芭比Q了」。一名住宿生事後在臉書PO文表示，當時聽到一聲巨響，以為是有人跳樓，接著男宿的人全部跑出來，並喊著「快點逃」，當下真的很慌張，大家都不知道該怎麼辦。

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

女大生火警罹難校方追思　師哽咽：赴日遊學夢碎

女大生火警罹難校方追思　師哽咽：赴日遊學夢碎

過載「默默飆150度」　延長線1狀態太危險

過載「默默飆150度」　延長線1狀態太危險

中秋初次烤肉就出事　永康3死老鄰居感嘆

中秋初次烤肉就出事　永康3死老鄰居感嘆

關鍵字：

永康火災市議會關懷慰問災戶

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

浩子罕見火大當場變臉！

37天漂8屍！網傳「高雄浮屍錄」問怎麼了

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

黃鴻升走2年「我們想你」！

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

海灘發現3具童屍　媽親手淹死他們

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面