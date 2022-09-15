台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉　內政部撤銷立案

▲台南永康區的「新住民聯合關懷總會」，遭民眾檢舉籌備及成立之相關程序不符規定，經內政部撤銷該會之核准立案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區的「新住民聯合關懷總會」，遭民眾檢舉籌備及成立之相關程序不符規定，經內政部調查，認為違反人民團體法相關規定屬實，撤銷該會之核准立案。

據悉，「新住民聯合關懷總會」於2022年5月經內政部核准立案，第1屆理事長為徐素君，該會在6月26日舉辦成立茶會時，多位現任台南市議員及市議員參選人也到場祝賀。

未料，內政部接獲民眾檢舉，指該會籌備作業、成立大會之相關程序不符規定，更疑有偽造不實資料之嫌，內政部接獲舉立即進行調查。內政部職業團體科科長張福仁表示，「新住民聯合關懷總會」係經內政部於2022年5月25日，以台內團字第1110022524號函准予立案，第1屆理事長為徐素君。惟內政部接獲民眾陳情後，函請該會提出之發起人會議及成立大會紀錄相關佐證資料，經內政部審認未有應出席人數過半數之出席人數，出席人數過半數之同意，已違反人民團體法相關規定，故會議決議成立無效。內政部於2022年8月23日以台內團字第1110041623號函撤銷該會之核准立案。

據了解，依人民團體法第61條規定：「未經依法申請許可或備案而成立人民團體，經該管主管機關通知限期解散而屆期不解散，仍以該團體名義從事活動，經該管主管機關制止而不遵從，首謀者，處2年以下有期徒刑或拘役」、「人民團體經主管機關廢止許可或解散並通知限期解散而屆期不解散，仍以該團體名義從事活動，經該管主管機關制止而不遵從，首謀者，亦同」。

據了解，該會會址設立於台南市永康區復華七街，目前招牌尚未拆下，該會是否會補正相關程序，重新申請設立，或在限期內解散，則有待觀察。