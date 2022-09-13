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女大生烤肉引惡火罹難！一開學就永遠缺課　師哽咽：赴日遊學夢碎

▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市嘉南藥理大學，13日上午為永康區復國路火災意外罹難的外語系日文組大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易「追思角落」，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話，期盼同學能盡快走出令人心痛的時段，過正常學習生活。

▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉南藥理大學指出，對於陳生學生不幸在火災中罹難，全體師生深感沉痛及遺憾，學校軍訓室及學務處、系主任、導師，在第一時間即與家屬連繫，以提供協助外及也將針對同班同學進行關懷與輔導，相互扶持度過令人心痛的時段。學務長董志明也致電學生家長，表達對該生相關人道關懷及盡可能協助之意願。

▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日上午，陳姓女大生班級導師及學務處學生輔導中心，也針對陳生日文組大三同班級同學進行關懷輔導，宣導同學相關安全觀念，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話，並一一貼在「追思角落」，與同分享內心對陳生生活點滴的思念，期盼同學能盡快走出令人心痛的時段，過正常學習生活。校方說，屆時校方會將同學所寫的小卡片全數交給陳生家屬留念。

▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據學務長董志明指出，陳生是外文系日文組大三學生，她的導師是日籍老師。導師表示，陳生是在一升二時轉學到嘉藥就讀，是屬於成績比較好A班的學生，陳生利用1年的時間，就與學習2年的同學程度一樣好，導師認為陳生是學習精神很好又上進的學生。導師哽咽表示，原本想待疫情緩和，有意帶日文組幾名學生，包括陳生，一起前往日本遊學，沒有想到陳生開學第1天就永遠缺課，令師生感到十分悲傷與遺憾。

▲台南市嘉南藥理大學，13日上午為外語系日文組罹難的大三陳姓女大生辦理「追思」活動，除上課前老師帶領同學默哀追思外，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，嘉藥校方已與學生家長進一步聯絡，將代表學校前往致意，致上學校的急難就助金，並瞭解後續校方可以協助事宜，包含學生平安保險、急難救助及教育部學產基金申請等事宜，校方都會全力協助。

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