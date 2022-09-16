銘傳龜山校區氣爆現場畫面曝光　住宿生聽巨響：以為有人跳樓

記者黃翊婷／綜合報導

銘傳大學桃園龜山校區15日深夜11時許發生氣爆，有學生錄下事發現場畫面，只見學生餐廳1樓冒出熊熊火光，校方人員緊急疏散男生宿舍內的學生，還有在現場圍觀的學生唱起歌來「完了完了完了，芭比Q了」。一名住宿生事後在臉書PO文表示，當時聽到一聲巨響，以為是有人跳樓，接著男宿的人全部跑出來，並喊著「快點逃」，當下真的很慌張，大家都不知道該怎麼辦。

▲從窗戶清晰可見1樓學生餐廳內的火勢。（圖／Dcard發文同學提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

銘傳大學桃園龜山校區一名學生在網路論壇「Dcard」發文表示，校方在15日深夜11時許曾廣播告知瓦斯外洩，請宿舍內的學生關閉冷氣、開啟窗戶，沒想到學生餐廳1樓突然發生爆炸，由於男生宿舍就在學生餐廳樓上，校方當即進行疏散。

Dcard發文學生還PO出事發時的影片，透過一樓窗戶可見，1樓的學生餐廳內部冒出熊熊火光，火勢十分猛烈，校方人員忙著將學生引導到室外安全的地方，現場還有一些人在圍觀，甚至有學生唱起歌來「完了完了完了，芭比Q了」，用歌曲表達心中的無奈，但隨即被一旁的校方人員制止「好了好了，不要（唱）」，並請他們趕快離開，不要在現場逗留，以免發生危險。

▼▲校方人員緊急疏散男宿學生。

Dcard發文學生表示，校方在15日深夜11時廣播發生瓦斯外洩，大約52分鐘之後學生餐廳傳出爆炸聲響，男宿學生開始疏散，警消人員大約是在16日凌晨0時02分左右抵達現場，當時距離學生餐廳爆炸只經過10分鐘左右，接著男宿學生被引導到操場清點人數，直到0時53分左右才宣布解除狀況，大家可以返回宿舍，不料凌晨1時23分火災警報器再次響起，通報位置疑似為原本的起火點，幸好狀況很快就被排除。

另一名住宿生也在臉書PO文中提到，當時他人在宿舍裡，突然聽到超大一聲巨響，以為是有人跳樓，接著男宿的人全部跑出來，並一邊喊著「快點逃」，大家都很慌張，不知道該怎麼辦，後來才知道，原來是學生餐廳瓦斯外洩爆炸，「超扯，超多台救護車跟消防車。」

桃園市消防局表示，無人因氣爆直接傷亡，僅有1名學生在疏散過程中跌倒受傷，詳細的事發原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

▼學生拍下餐廳內的狀況。

▼另一名學生在宿舍內拍下消防車趕往學生餐廳的畫面。（圖／銘傳學生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

