中秋初次烤肉就出事！祖孫幸福團聚夜成悲劇　老鄰居感嘆

記者許展溢、黃資真／台南報導

台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚發生火警，祖孫3人烤肉時因電線走火不幸葬身火窟，17歲妹妹當下立即逃出，僅受輕傷。附近鄰居表示，這家人過去以來就沒有中秋烤肉習慣，今年一烤就發生這種事，讓鄰居相當感嘆。

▲台南市永康區一處民宅發生嚴重火警，祖孫3人命葬火場。（圖／記者許展溢攝，下同）

這起火警發生在昨日傍晚5時許，21歲長女與17歲妹妹在住家1樓門口用電烤爐烤肉，長女上樓叫2樓的阿公、阿嬤下樓烤肉，未料延長線突然起火，由於家中堆放雜物、易燃物阻礙逃生通道，最終釀成祖孫3人命喪火場悲劇，妹妹最先逃出，僅受輕傷，父母親當時正好有事外出，逃過一劫。

附近一名在當地住了3、40年的住戶表示，大家都是老鄰居了，都很了解彼此的生活狀況，這家人過去在中秋節本來就沒有烤肉習慣，今年是第一次烤肉，結果就發生這種事情，好像註定的一樣，讓他相當錯愕。

住戶還提到，孫女們的爸爸是做水電的，如果當時他在家，可能會比較了解斷電、逃生等危機處理，或許就不會發生這次的憾事。

今死者家屬前往殯儀館進行相驗，初步相驗結果，死者3人均因吸入性嗆傷死亡，其中許姓阿嬤遭大面積燒傷。

▲家裡堆滿許多雜物，擋住逃生路線。