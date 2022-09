海灘發現3具童屍！最小死者是「3個月男嬰」　媽產後憂鬱淹死他們

▲紐約警方在康尼島海灘發現3孩童溺水。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約布魯克林警方近來在康尼島(Coney Island)海灘發現3名溺水孩童,分別是7歲男童柴克(Zachary Merdy)、4歲女童莉蓮娜(Liliana)與只有3個月大的嬰兒奧利佛(Oliver),3人送醫後被宣告身亡,警方懷疑害死他們的是30歲母親艾琳(Erin Merdy),被控犯下3項謀殺罪。

警方12日凌晨1時40分左右接到報案,親戚通報,艾琳有可能會對孩子們不利,宣稱要淹死他們,緊急出動進行搜尋,90分鐘後在艾琳家附近發現她赤著腳走在沙灘上,全身濕透看起來十分狼狽,也不願意和警方溝通。

Erin Merdy’s tragic children — 3-month-old Oliver, 4-year-old Liliana and 7-year-old Zachary — were discovered unresponsive around 4:40 a.m. along the shoreline at West 35th Street, just three blocks from their mother’s apartment, authorities and law-enforcement sources said. pic.twitter.com/t3ajHEIyCf