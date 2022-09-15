海灘發現3具童屍！最小死者是「3個月男嬰」　媽產後憂鬱淹死他們

▲紐約警方在康尼島海灘發現3孩童溺水。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林警方近來在康尼島(Coney Island)海灘發現3名溺水孩童，分別是7歲男童柴克(Zachary Merdy)、4歲女童莉蓮娜(Liliana)與只有3個月大的嬰兒奧利佛(Oliver)，3人送醫後被宣告身亡，警方懷疑害死他們的是30歲母親艾琳(Erin Merdy)，被控犯下3項謀殺罪。

警方12日凌晨1時40分左右接到報案，親戚通報，艾琳有可能會對孩子們不利，宣稱要淹死他們，緊急出動進行搜尋，90分鐘後在艾琳家附近發現她赤著腳走在沙灘上，全身濕透看起來十分狼狽，也不願意和警方溝通。

Erin Merdy’s tragic children — 3-month-old Oliver, 4-year-old Liliana and 7-year-old Zachary — were discovered unresponsive around 4:40 a.m. along the shoreline at West 35th Street, just three blocks from their mother’s apartment, authorities and law-enforcement sources said. pic.twitter.com/t3ajHEIyCf — Murat SONGÜN (@Sky_3800) September 12, 2022

警方持續在周邊地區進行搜尋，凌晨4時30分終於另外一處沙灘找到3名孩童，3人當時都處於昏迷狀態，送醫搶救仍不治身亡。驗屍結果顯示，3人死因為溺水，並且將事件判定為凶殺案。

親戚表示，家族裡許多成員都有精神病史，艾琳也飽受產後憂鬱所苦，但她一直很愛孩子，「之前和她見面時，雖然知道她狀況不好，但沒想到情況如此嚴重」，另外有消息指出，艾琳近來與分居前夫正在爭奪孩子的監護權，有可能因為這樣導致情緒失控，案件正在調查中。