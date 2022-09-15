肩膀痛掛急診竟「確診肺癌」！76歲嬤病情急惡化　25天後病逝

▲美國一名婦人因為肩膀疼痛掛急診，怎知卻確診肺癌，並在25天後病逝。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名76歲的婦人日前因為肩膀疼痛，到急診室就醫，沒想到醫師替她做電腦斷層掃描時，卻意外發現她的左邊肺部出現腺癌，是肺癌中最常見的類型之一。當時癌細胞已經擴散至整個脊椎、肋骨以及腎上腺。該名病患的病情急速惡化，且在25天後病逝。死者生前雖曾抽菸，但5年後便戒菸，而她罹患的腺癌是未抽菸者最容易罹患的肺癌種類之一。

根據INSIDER報導，紐澤西紐瓦克市一名急診科醫師2日在《Cureus醫學科學雜誌》公開了這名肺癌個案。該名76歲的婦人因為肩膀疼痛，前往急診室看診，然而醫師替她進行電腦斷層掃描與骨頭的活體組織檢查後，發現她的左肺底部出現腺癌，雖然癌細胞並未擴散至肩膀，但醫師判斷，脊椎上的一個癌變部位應該是造成肩痛的主因。

除此之外，她的癌細胞已經擴散至肋骨與腎上腺。醫師表示，該名病患並未出現太多症狀，因此錯過黃金治療時機，待確診時，病情已經嚴重惡化，而她同時也在25天後病逝。肺癌可能會導致胸痛、咳嗽、疲勞、咳血、食慾不振、體重減輕以及呼吸困難等症狀，但專家也直言，肺癌早期通常不會出現症狀。

在美國，腺癌占整體肺癌病例的40%，雖然吸菸可能會增加罹癌風險，但是腺癌其實是未抽菸者最常見的肺癌種類之一。該名病患生前曾1天抽1包菸，但是僅持續5年，而這也代表她並不符合肺癌篩查的標準。根據美國目前標準，年齡在50至80歲之間，每天抽1包菸長達20年，且目前仍在吸菸或是戒菸不滿15年的成年人，都有資格接受篩查。

醫師提醒，肺腺癌最常出現的症狀為咳嗽與呼吸困難，且出現這2類症狀的肺癌患者，癌細胞通常已經擴散至其他身體部位。該名婦人確診肺癌後，雖立刻住院接受類固醇與放射線治療，但由於病情迅速惡化，因此在25天後便病逝。

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