泰晤士報：英相特拉斯將與拜登會面　時間點在女王國葬前

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，各國王室成員、元首級領袖將陸續抵達倫敦。英國《泰晤士報》15日報導，英國首相特拉斯（Liz Truss）預計將與美國總統拜登（Joe Biden）等世界領導人進行一對一會晤，時間點在國葬舉行之前。外傳屆時會談將低調進行，領導人會談內容不會公開，也不會拍攝照片或舉行記者會。

儘管英國政府一直強調，國葬儀式不會被視為外交活動，但有消息指出，特拉斯將利用周末期間，與主要盟友進行雙邊會談。據悉，除了拜登，她也可能與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等英國重要盟友會面。

英國已故女王伊莉莎白二世國葬將於19日在倫敦舉行，多國元首、王室成員與政要均表示將出席。以下為路透社整理各國出席名單。

各國王室

日本天皇德仁與皇后雅子

荷蘭國王亞歷山大（King Willem-Alexander）與王后麥克西瑪（Queen Maxima）

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后萊蒂西亞（Queen Letizia）

比利時國王菲力普（King Philippe）與王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）

西班牙前國王卡洛斯（Juan Carlos I）與妻子蘇菲亞（Sofia）

丹麥女王瑪格麗特（Queen Margrethe II）、王儲弗德里克（Prince Frederik）與儲妃瑪麗（Crown Princess Mary）

瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）與王后西維亞（Queen Silvia）

挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）與王后宋雅（Queen Sonja）

各國領袖政要

美國總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）

印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）

奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）

紐西蘭總統阿爾登（Jacinda Ardern）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）

拉脫維亞總統李維茲（Egils Levits）

千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）總統韋克斯（Paula-Mae Weekes）

巴勒斯坦總理阿什塔耶（Mohammad Shtayyeh）

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）

匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）

愛爾蘭總統希金斯（Michael D. Higgins）

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）

貝里斯總督察芙拉（Floyla Tzalam）

聖文森及格瑞那丁總督蘇珊朵根（Susan Dougan）

孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）