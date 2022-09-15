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紫色iPhone 14 Pro配啥保護殼？他推這牌被罵醜：包得跟磚塊一樣

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro系列中，以紫色款最為熱門。（圖／蘋果官網）

實習記者林郁婷／綜合報導

蘋果最新手機iPhone 14和iPhone 14 Pro系列明（16）日開賣，其中以紫色款最為搶手。一名網友就表示，已經開始挑選紫色iPhone的保護殼，但尚未找到適合的，只有一款正在考慮，因此上網詢問網友。有熱情網友建議某知名品牌保護殼，卻遭其他人批醜「包得跟磚塊一樣」。

一名網友在PTT的iOS版以「深紫色搭配特保護殼推薦」為題發文，表示準備買iPhone 14 Pro，但還沒找到合適的保護殼，「有沒有色彩學系或是時尚大師有推薦的」，自己的需求是防摔係數高以及能呈現新色（深紫），「目前考慮UAG透明款而已，還不敢自己先亂買」，因此希望大家能幫忙推薦。

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▲▼網友推薦4款UAG手機殼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友推薦4款UAG手機殼。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，一名熱心網友貼出UAG一系列保護殼照片，「我會建議你搭配Uag實色款，白或水泥灰」，沒想到似乎不受網友們喜愛，引來罵聲一片，還猜測是否在業配，「UAG醜爆了，人家外觀做這麼精緻，包的跟磚塊一樣」、「uag醜到哭」、「看完完全滅火」、「UAG把豪宅裝潢成工地」、「UAG真的完全沒有美感」、「UAG真的醜到窩（我）忘記考慮防護力，直接淘汰選擇」、「我的審美觀真的不懂為何有人會想買UAG」、「看完完全滅火」。

這名推薦者也急解釋表示並無業配意思，「我是覺得從正面看蠻帥的，當然美醜本來就很主觀。」也有網友表示，「認真講，紫色裝殼就是醜，裸機才好看」、「（買）透明殼就好了啊，不然怎知是紫色。」

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