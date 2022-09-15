iPhone 14明開賣！電商第二波優惠懶人包　首日拚早上訂下午到

▲iPhone 14新機開放預約後，Pro系列超搶手，又以256G容量最受歡迎。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 14系列新機9日開放預訂後，僅管整體較前一代貴了2,000元，最便宜也要27,900元，買氣依然旺，尤其iPhone 14 Pro旗艦機型幾乎是各大電商平台的搶購首選，256G容量、深紫色最受喜愛。iPhone 14將於本週五（9/16）早上8點正式開賣，網購通路方面，除了同步官網現貨販售，也準備展開第二波優惠活動，其中更有業者強調12小時快速到貨，早上訂、下午到，讓果粉在首日就能入手新機即刻開箱。

東森購物網表示，iPhone 14 Pro系列開放預約後立刻秒殺，登記熱烈，預約量較前一代iPhone 13雙倍增加，最熱銷規格及容量為iPhone14 Pro、iPhone 14 Pro Max兩款的256G，深紫色最受歡迎，這波換機潮也拉高iPhone 13系列買氣，尤其是與新機差異不大、但價差達4千的iPhone 13 128G，是近來熱銷機型之一，預估今年iPhone手機買氣可望比去年多3～5成。與官網同步現貨開賣後，站上搭配指定銀行刷卡享最高3,000元回饋，並於16日陸續出貨。

▲iPhone 14 Pro系列話題新色深紫色魅力難擋，為果粉購機首選顏色。（圖／業者提供）

momo購物網在預購首日湧入較日均成長10倍人流，其中iPhone 14 Pro系列、深紫色為購機首選，又以256G容量最受歡迎；新機配件也帶動整體iPhone配件買氣年增高達50%。而現貨開賣優惠與預購沒有太大變動，仍主打舊機換新機加辦台哥大門號，並指定刷momo卡，加總最高回饋達53,420元，還有福容五星食宿滿額抽、質感餐廚具集點加購、新機保險3分鐘網路投保等回饋與服務。另外，iPhone 14 Plus將同步官網於10/7現貨開賣。

蝦皮購物在開賣首日祭第二波優惠活動，除了iPhone14系列使用舊機回收服務，最高回饋30,000元，搭配指定銀行刷卡享最高6,000元回饋，8:00起至8:14止前14分鐘還可領取600元折價券，限時不限量，使用範圍僅限活動頁「iPhone 14新機系列機款」，換算最高省36,600元；另透過蝦皮直送於上午8點至中午11點前下單購買，限量現貨早上訂、下午到，最晚晚上8點前可拿到新機，但僅適用台北市七大行政區及雙北地區活動範圍的消費者。

▲iPhone 14系列將於9/16早上8點正式開賣。（圖／業者提供）

Yahoo奇摩購物中心也指出，今年iPhone 14新機整體預購量較前一代iPhone 13增加2成，以Pro系列最受消費者青睞，前兩名機型分別是iPhone 14 Pro Max 256G、iPhone 14 Pro 256G，預購顏色以深紫色最受歡迎，佔比近6成。針對iPhone 14新機開賣，站上祭出9/16～10/17購買後登記再抽Beats Solo3 Wireless無線頭戴式耳機，最快隔日有機會將新機拿到手。

樂天市場先前主打5大優惠搶新機預約，以iPhone 14 Pro 1TB計算，預約新機最高可以賺8,248元回饋，但在正式開賣後，調整部分優惠為9月30日前下單，可享新會員送100元優惠券、樂天國際銀行首次開戶再賺1,200元回饋、刷卡最高3,000元回饋，不過只要於站上神腦生活賣場購買指定iPhone 14機種，即送MEGA KING 30W GaN氮化鎵PD旅充頭，數量有限，送完為止。果粉下單後將依訂單順序陸續出貨，實際到貨時間則以蘋果官方配送為主。

生活市集也有iPhone 14系列第二波開賣回饋「限時送1%生活幣」，再享16大銀行刷卡最高7,000元回饋，還有旅充頭、保護殼等超值組合供選擇，同時針對舊機推首波回饋方案，iPhone 13 128G機款現下殺9.6折，即日起至9月18日透過生活市集LINE官方帳號下單iPhone 13指定機型，享限量LINE POINTS 10%回饋、1%生活幣，共可獲得11%雙點回饋。