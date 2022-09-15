　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

iPhone 14明開賣！電商第二波優惠懶人包　首日拚早上訂下午到

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14新機開放預約後，Pro系列超搶手，又以256G容量最受歡迎。（圖／蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone 14系列新機9日開放預訂後，僅管整體較前一代貴了2,000元，最便宜也要27,900元，買氣依然旺，尤其iPhone 14 Pro旗艦機型幾乎是各大電商平台的搶購首選，256G容量、深紫色最受喜愛。iPhone 14將於本週五（9/16）早上8點正式開賣，網購通路方面，除了同步官網現貨販售，也準備展開第二波優惠活動，其中更有業者強調12小時快速到貨，早上訂、下午到，讓果粉在首日就能入手新機即刻開箱。

東森購物網表示，iPhone 14 Pro系列開放預約後立刻秒殺，登記熱烈，預約量較前一代iPhone 13雙倍增加，最熱銷規格及容量為iPhone14 Pro、iPhone 14 Pro Max兩款的256G，深紫色最受歡迎，這波換機潮也拉高iPhone 13系列買氣，尤其是與新機差異不大、但價差達4千的iPhone 13 128G，是近來熱銷機型之一，預估今年iPhone手機買氣可望比去年多3～5成。與官網同步現貨開賣後，站上搭配指定銀行刷卡享最高3,000元回饋，並於16日陸續出貨。

iPhone 14 pro系列深紫色（圖／業者提供）

▲iPhone 14 Pro系列話題新色深紫色魅力難擋，為果粉購機首選顏色。（圖／業者提供）

momo購物網在預購首日湧入較日均成長10倍人流，其中iPhone 14 Pro系列、深紫色為購機首選，又以256G容量最受歡迎；新機配件也帶動整體iPhone配件買氣年增高達50%。而現貨開賣優惠與預購沒有太大變動，仍主打舊機換新機加辦台哥大門號，並指定刷momo卡，加總最高回饋達53,420元，還有福容五星食宿滿額抽、質感餐廚具集點加購、新機保險3分鐘網路投保等回饋與服務。另外，iPhone 14 Plus將同步官網於10/7現貨開賣。

蝦皮購物在開賣首日祭第二波優惠活動，除了iPhone14系列使用舊機回收服務，最高回饋30,000元，搭配指定銀行刷卡享最高6,000元回饋，8:00起至8:14止前14分鐘還可領取600元折價券，限時不限量，使用範圍僅限活動頁「iPhone 14新機系列機款」，換算最高省36,600元；另透過蝦皮直送於上午8點至中午11點前下單購買，限量現貨早上訂、下午到，最晚晚上8點前可拿到新機，但僅適用台北市七大行政區及雙北地區活動範圍的消費者。

iPhone 14（圖／業者提供）

▲iPhone 14系列將於9/16早上8點正式開賣。（圖／業者提供）

Yahoo奇摩購物中心也指出，今年iPhone 14新機整體預購量較前一代iPhone 13增加2成，以Pro系列最受消費者青睞，前兩名機型分別是iPhone 14 Pro Max 256G、iPhone 14 Pro 256G，預購顏色以深紫色最受歡迎，佔比近6成。針對iPhone 14新機開賣，站上祭出9/16～10/17購買後登記再抽Beats Solo3 Wireless無線頭戴式耳機，最快隔日有機會將新機拿到手。

樂天市場先前主打5大優惠搶新機預約，以iPhone 14 Pro 1TB計算，預約新機最高可以賺8,248元回饋，但在正式開賣後，調整部分優惠為9月30日前下單，可享新會員送100元優惠券、樂天國際銀行首次開戶再賺1,200元回饋、刷卡最高3,000元回饋，不過只要於站上神腦生活賣場購買指定iPhone 14機種，即送MEGA KING 30W GaN氮化鎵PD旅充頭，數量有限，送完為止。果粉下單後將依訂單順序陸續出貨，實際到貨時間則以蘋果官方配送為主。

生活市集也有iPhone 14系列第二波開賣回饋「限時送1%生活幣」，再享16大銀行刷卡最高7,000元回饋，還有旅充頭、保護殼等超值組合供選擇，同時針對舊機推首波回饋方案，iPhone 13 128G機款現下殺9.6折，即日起至9月18日透過生活市集LINE官方帳號下單iPhone 13指定機型，享限量LINE POINTS 10%回饋、1%生活幣，共可獲得11%雙點回饋。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「仍在努力中」
女王移靈「最帥護衛」一路守護　同框威廉畫面瘋傳
威力彩今晚飆6.8億　「4生肖」財運旺爆
颱風「南瑪都」膨脹變強中！　週末引雨襲台
養生館按摩「加購500」隱藏服務　警破門驚：2人裸身手拉胚
喊「林襄很正」聖結石忘切帳號！　被鎖門外下跪
27歲淫警正面曝光！性侵15歲少年　藏海量未成年不雅照

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

iPhone 14明開賣！電商第二波優惠懶人包　首日拚早上訂下午到

全聯咖啡「自帶杯天天折8元」！婆媽買菜7元喝美式　通路折扣最高

日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看

限時開吃！超商「哈根達斯雪糕、迷你杯」通通7.3折　口味任你挑

分泌失衡、毒素累積？醫師教你一招打造「修復床」

歡慶SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒奪「啤酒界坎城競賽」金牌！門市與各大通路限時優惠即日開喝

限時7天爽喝！超商「8大咖啡飲品優惠」來了　拿鐵風味冰飲下殺46元

明天開吃！超商限時3天「霜淇淋買1送1」　口味任選

全聯深夜食堂開張！滷味年賣3億元　買人氣品還抽「萬元買菜金」

雨天溼答答！東森購物網除濕機8折起　退稅最高再省1200元

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

iPhone 14明開賣！電商第二波優惠懶人包　首日拚早上訂下午到

全聯咖啡「自帶杯天天折8元」！婆媽買菜7元喝美式　通路折扣最高

日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看

限時開吃！超商「哈根達斯雪糕、迷你杯」通通7.3折　口味任你挑

分泌失衡、毒素累積？醫師教你一招打造「修復床」

歡慶SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒奪「啤酒界坎城競賽」金牌！門市與各大通路限時優惠即日開喝

限時7天爽喝！超商「8大咖啡飲品優惠」來了　拿鐵風味冰飲下殺46元

明天開吃！超商限時3天「霜淇淋買1送1」　口味任選

全聯深夜食堂開張！滷味年賣3億元　買人氣品還抽「萬元買菜金」

雨天溼答答！東森購物網除濕機8折起　退稅最高再省1200元

【廣編】信義琢格77　只有信義區能超越信義區

【廣編】布拉格愛樂管弦樂團不畏政治壓力　2022雙十節慶全台巡演

8月爭霸戰！00878穩坐人氣王　3檔資深ETF名列前矛

鋼鐵「喵」迷歌后江惠儀　獅吼音樂祭再現台語音樂魅力

林俊傑「豪砸千萬」打造城堡！　改編經典歌成交響樂獻驚喜

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

HP攜手光洋科　佈局「報廢面板玻璃」高階再利用

台中藍帽哥騎錯路被叭氣炸！一路逼車狂譙...下秒高速衝邊坡自摔

第13屆金音獎入圍名單出爐！　熊仔、旺福入圍5項成大贏家

桃園市長4參選人出席桃市產總理監事會　均允諾出席爭取勞工支持

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

消費熱門新聞

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

限時7天！超商8大咖啡飲品優惠來了

超商最新「隱藏版美食」一次看

SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒奪「啤酒界坎城競賽」金牌！門市與各大通路限時優惠即日開喝

調查網友十大救贖妙招不再罪惡感

全聯深夜食堂開張！還抽萬元買菜金

分泌失衡、毒素累積？醫師教你一招打造「修復床」

全聯「日本商品展」第2件5折！

生活細菌多女孩5大NG生活習慣

戲劇天王江宏恩不忌口甩30公斤　維持四年「不復胖減肥法」！

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

「哈根達斯雪糕、迷你杯」下殺7.3折

鄭弘儀、吳淡如也曾為失眠所苦　精神科醫師曝一招免用藥

全聯咖啡「自帶杯折8元」天天優惠！

更多熱門

相關新聞

華爾街變心！蘋果狂吸5700億空頭重押　取代特斯拉

華爾街變心！蘋果狂吸5700億空頭重押　取代特斯拉

歷經864天，華爾街空頭重押標的出現重大轉變。根據金融數據分析公司S3 Partners最新報告指出，特斯拉已不是市場做空首選，蘋果因股價漲多吸184億美元空頭重押，取代特斯拉「最被看空」的地位。

提議交往「送哀鳳14」！女神拒絕他惱羞了

提議交往「送哀鳳14」！女神拒絕他惱羞了

iPhone 14要來了！遠傳頭香想買新色　中華電果粉周二開始排

iPhone 14要來了！遠傳頭香想買新色　中華電果粉周二開始排

紫色iPhone 14 Pro配啥保護殼？他推這牌被罵醜

紫色iPhone 14 Pro配啥保護殼？他推這牌被罵醜

iPhone 6s「神機已無殘值」！超狂2用途曝光

iPhone 6s「神機已無殘值」！超狂2用途曝光

關鍵字：

蘋果appleiPhone 14iPhone 14 Pro果粉

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

26歲男星消失8年在跑外送

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面