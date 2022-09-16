網傳邊境10月開放「一天試行2萬人」　網見時程驚：坐大眾交通？

▲許多人期待開放0+7。（資料照／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣邊境何時解封？許多民眾都期待趕緊開放0+7，指揮中心發言人莊人祥對此表示，要等疫情高峰過，有下降趨勢才會調整，10月可能有機會。近日網路就瘋傳一張「邊境管理及開放建議」的表格，上頭寫著預計10月10日實施「免居隔」的新規定，消息也引發網友熱議。針對表格，指揮中心發言人莊人祥今（16）早證實，這是研議中的草案，不過「日期及內容會再調整」。

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有網友在PTT的Gossiping板上，以「邊境10月開放」為題爆卦，強調這張表格來源不明，但很多人都透過不同管道取得了，這張表格就是「邊境管理及開放建議」，內容如下。

▲網傳「邊境管理及開放建議」表格。（圖／翻攝自PTT）

【現行規定】

►入境人數上限：5萬人次／週

►檢疫天數／處所：居家檢疫3天（1人1戶）+自主防疫4天（1人1室）

►篩檢方式：D0機場唾液PCR+發放2劑快篩（檢疫期間有症狀+自主防疫首次必要外出時）

►交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

►入境事由：9月12日起恢復美加歐等54國民入境免簽證

【近程規劃｜預計9月19日公告、26日實施】

►入境人數上限：6萬人次／週

►檢疫天數／處所：居家檢疫3天+自主防疫4天（全程1人1室）

►篩檢方式：取消D0機場唾液PCR，發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

►交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

►入境事由：全面恢復免簽

【開放目標｜預計10月3日公告、10日實施】

►入境人數上限：試行2萬人次／天

►檢疫天數／處所：免居隔，取消開立居家檢疫通知書／（0+7），含旅遊團、自由行，社區同步調整免居隔

►篩檢方式：機場發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

►交通方式：開放搭乘大眾交通工具

►入境事由：取消限團令

該張表格流出後，就有不少網友直呼，「真的很多人收到」、「我還有看到一版本，會降為一般傳染病」。而網友看法兩極，「坐大眾交通耶？X」、「一天2萬會不會太多人」、「2萬是每天喔」、「真的假的啦？太棒了吧」、「開邊境之後還強制戴口罩超矛盾啊」、「趕快取消口罩啦」、「不降級嗎」。

▲莊人祥。（圖／指揮中心提供）

不過，也有不少網友質疑，「呃...資料來源可靠嗎」、「連來源都沒有一定是假的」、「這只是寫建議好嗎？放出來只是在測風向而已」。對此，指揮中心發言人莊人祥今（16）早證實，這是研議中的草案，不過「日期及內容會再調整」。

事實上，指揮官王必勝昨（15）日表示，開放時程還沒辦法確定，因為現在還在疫情高峰期，病例仍在持續上升中，確切時間要等到高峰趨勢下降，才能積極規畫相關時程。針對0+7開放時間，莊人祥也強調，要等到疫情高峰明顯下降才會實施，10月有機會，但還是要看這波疫情如何，請國人一同遵守配合防疫政策，將可能感染人數降低，越早下降越早開放。

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