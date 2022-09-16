iPhone 14今正式開賣！　三款首發機型開箱出爐

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列今日開賣，首發開賣機型有iPhone 14 、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14 Plus則要等到10月才會與果粉見面。許多果粉也十分期待此次的新機，這次ETtoday新聞雲也取得三款機型實際拍攝開箱。

▲iPhone 14 Pro Max新色。（圖／記者陳俐穎攝）

從外觀上來看，這次的初階款iPhone 14與前代差異不大，但可以發現iPhone 14 Pro系列的鏡頭變得巨大，尤其是螢幕尺寸較小的iPhone 14 Pro，鏡頭占比區域已經超過整台手機的一半，而鏡頭從側面看來也十分凸出。

根據各家通路資料，這次最受歡迎的就是iPhone 14 Pro推出的新色紫色，此次也取得最新的iPhone 14 Pro Max紫色，可以看出這次的紫色相對較深，並且採取與上代相同的霧面質感，從背面來看，除了鏡頭的變化外差異不大。

▲iPhone 14 系列鏡頭較為凸出。（圖／記者陳俐穎攝）

這次盒裝配件與前代相同，不附上充電器，僅有充電線與手機本體，包裝一樣捨棄塑膠包裝，僅有上下兩道封條，並且在手機螢幕上貼上保護的貼紙。

這次iPhone 14 Pro系列最大的改變，就是iPhone 14 Pro系列的瀏海終於退場，改為「動態島」設計，這個新設計巧妙的隱藏前鏡頭的挖孔區域，變為可變動的區域，讓整體設計更加接近「全螢幕」。

這個最新的靈動島設計，可以呈現不同App使用狀態，如播放音樂、導航，也可以同時呈現2個不同功能，也支援各種不同的App，一般來說只要日常使用的音樂App，包含YouTube Music、Spotify等都能使用。

▲動態島新功能。（圖／記者陳俐穎攝）

撥出電話的狀態也能在靈動島中顯示，包含WhatsApp、Google Voice、Instagram、Skype都能使用，但撥出電話目前還只能顯示一個通話圖像，預計未來更新會有改變。