幕後／蔡英文對林佳龍虧欠又疼惜　強力輔選不會讓侯友宜躺太舒服

▲總統蔡英文每週四晚間，忙完公務後，一定會到新北替林佳龍站台。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍挑戰新北現任市長侯友宜，一直被視為「不可能的任務」，不免俗也被認為，想循行政院長蘇貞昌模式，在敗選後仍有入閣機會。不過，兼任黨主席的總統蔡英文對於林佳龍的佈局，有更深遠的考量，她對林佳龍是虧欠、是疼惜，更多是對未來的期望。

林佳龍本來堅持代表民進黨參選台北市長，還端出各項政策牛肉，展現學者本色推出12堂課。不過，最終在黨內力勸之下，以「正國會」少主之姿轉戰新北市長選戰，面對國民黨超級明日之星，未來可能角逐總統大位的侯友宜，這也被視為「不可能的任務」，甚至嘲諷林佳龍不過是去當「砲灰」，未來想循蘇貞昌模式，在敗選後仍有入閣機會。

不過，從近幾週民進黨的選戰節奏來觀察，蔡英文幾乎固定每週四晚間公務行程結束後，就會特別到新北市替林佳龍站台。綠營幕僚表示，從蔡英文的行動可以看出，她對林佳龍這場選戰的重視，週四公務忙完之後，就一定抽空就近到新北站台，週末的選舉行程，再留給南部較遠的縣市。

除此之外，身兼林佳龍競選總部榮譽主委的副總統賴清德，15日展開首場輔選，第一站就到新北市替林佳龍輔選，同一日的晚間，蔡英文也將一起去蘆洲湧蓮寺參香。綠營幕僚說，「蔡賴」接力替林佳龍站台，足以顯示民進黨對林佳龍、新北選戰的重視，面對超級強敵並非完全沒有機會，就算難度高，也不能讓侯友宜躺的太舒服。

▼副總統賴清德陪同新北市長候選人林佳龍前往板橋深丘福德宮參香 。（圖／記者李毓康攝）



事實上，蔡英文對於林佳龍有一種英雄惜英雄的情愫，兩人同樣是學者出身，都歷練過總統府國安會。綠營幕僚說，他們倆人在背景、性格、性質上都很相像，甚至可以說蔡英文認為，在林佳龍身上多少會看到自己的影子。

綠營幕僚形容，蔡英文對林佳龍，是虧欠、是疼惜，更多的是對他未來的期望，虧欠的是2018年的民進黨，中央執政的支持度低迷，在那一年選戰上，拖累到地方選情，而這也成為林佳龍無緣連任台中市長的原因之一；後來即便入閣擔任交通部長，又遇到非戰之罪的太魯閣事件，不免疼惜他顛簸的從政之路。

綠營幕僚透露，黨內特定的幾位縣市長參選人，蔡英文對他們的經歷、互動關係可以說是如數家珍，在地方場合演說時，蔡英文肯定會有感而發「脫稿演出」，這些人除了桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、高雄市長陳其邁等人之外，林佳龍也是其一。

該幕僚說，回顧2014年台中市長選前之夜，蔡英文壓軸場就是替林佳龍站台，當天的講稿就是她自由發揮，細數林佳龍深耕台中10年，還替林佳龍的妻子廖婉如說話，反駁當時被連日的抹黑文宣攻擊。他說，當天晚上蔡英文的演說堪稱經典，廖婉如泛著淚光頻頻替一旁的林佳龍拭淚。

在對林佳龍的未來期望上，外界雖然認為民進黨年底選戰著力於台北市、桃園市兩都；不過，綠營幕僚說，從選舉、從政治的角度看，確實台北市會被視為選戰火車頭，不論新聞熱度、全國討論度，一定是以台北為優先，而林佳龍起初堅持參選台北市長，其身邊幕僚也是以此角度為出發點。

「但蔡英文、黨政核心會從都市發展的格局來思考」。綠營幕僚表示，新北市長選戰已經不是一次輸贏，而是要思考，台北市人口外移嚴重，新北市才是北台灣未來發展核心，要從「首都圈」的概念來思考，好比日本也是東京首都圈的概念，當初黨政高層們也都是以此概念在說服林佳龍，林佳龍也認同這樣的概念，才轉戰新北市選戰。

綠營幕僚表示，林佳龍啟動選戰之初，被批評鮮少公開行程，確實是因為時間倉促，忙於地方基層的拜會、團隊整隊。他認為，這場選戰難度確實很高，但對於民進黨而言，又不可不戰，從北台灣都市發展的角度來看，更是重中之重，蔡英文、賴清德，甚至蘇貞昌給辦公室、給人，自己的女兒、立委蘇巧慧，才都會投入其中。

▼副總統賴清德陪同新北市長候選人林佳龍前往板橋深丘福德宮參香。（圖／記者李毓康攝）