林明溱豪宅財產申報數字兜不攏？　綠營議員轟：誠實面對說清楚

▲南投縣議員曾琮愷、沈夙崢今於南投縣長林明溱兒子的豪宅前召開記者會。（圖／蔡培慧競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

南投縣長林明溱因聘任兒子林儒彬擔任縣府「特助」，遭民進黨南投縣長候選人蔡培慧痛批是「把縣府當成家族企業」，近期又因豪宅財產申報細算數字兜不攏，被民進黨南投縣議員參選人曾琮愷與沈夙崢質疑「土地購買價格與實價登錄網站不一」、「林明溱監察院財產申報不實」、「貸款成數」等，要求林明溱出面說清楚。

曾琮愷表示，林明溱先前稱兒子豪宅土地一坪是7萬元，自地自建一坪的建物興建成本是9萬元，整棟購買1500萬，貸款也有1500萬元，不過從內政部地籍系統與實價登錄網查詢其兩個兒子的豪宅，發現總共涉及四筆土地地號，與實價登錄網中登錄兩筆土地的買賣不同，且實價登錄網所登錄的交易價格，分別為9.1萬元及9.2萬元，並非林明溱講的7萬元。

曾琮愷指出，豪宅周遭土地的實價登錄價格分別落在9.6萬到11.8萬間，但林明溱為兒子購買的土地不僅購買價格記錯，購買的金額也比週遭土地便宜。且依地籍系統與實價登錄的網站，房屋總價應超過林明溱說的1500萬元，如此金額林明溱的選舉補助款與八年的薪資應遠遠不及，要求林明溱交代清楚。

對於林明溱四年前與今年的財產申報資料，沈夙崢指出，林明溱四年前（106年）的財產申報存款是8,032,003 元，沒有現金與貸款，去年底（110年）的財產申報是6,858,266元，一樣沒有現金與貸款，存款只減少120多萬，也沒有貸款和現金，「林明溱為兒購地蓋房的上千萬鉅款是怎麼來的？是否有未申報的財產？」

沈夙崢質疑，林明溱昨天表示幫兒子購地，貸款了1500萬元，現在背負房貸壓力的年輕人都知道，沒有固定的薪轉收入，銀行怎麼可能通過貸款？

沈夙呼籲，「林明溱父子誠實面對豪宅疑雲，不要再用其他的謊言呼攏南投民眾」；而身為同黨的縣長候選人許淑華，也應該要對現任黨籍縣長的相關財務問題表達態度，不要像面對論文抄襲事件一樣，用不誠實的態度回應民眾的質疑。

然而，對於綠營指控，林儒彬則回應，父親林明溱政務繁忙，對購地價格有口誤，並不是一坪7萬元，而是比曾琮愷等人所說的9萬元還高，且都有誠實財產申報，存款額部分，106年度申報803萬元， 107年度是2434萬元，108年度為1377萬元，109年度是673萬元，110年度則是686萬元。至於與他住宅隔壁的那戶是哥哥買的，大哥和大嫂是雙薪家庭，兩人工作快20年，省吃倹用貸款買地蓋房子也不為過。