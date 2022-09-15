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北市要發660元敬老愛心儲值金　9月27日揭曉！柯文哲證實了

▲台北市長柯文哲出席任內最後一次市政質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7月曾開振興記者會，提及北市府要開7大振興方案，其中除了熊好券之外，還有660元敬老愛心儲值金，但遲至9月未有下文。國民黨台北市議員王欣儀發現，北市鄰里社群開始宣傳「敬老愛心 66金順心」圖片，擔憂是仿冒假訊息，對此柯文哲回應，這是本來就有的振興方案；北市社會局也說，9月27日會正式對外公佈。

王欣儀表示，近日在許多北市里鄰社群廣傳「敬老愛心 66金順心」宣傳圖片，圖片左下方竟還標示台北市政府社會局廣告等字眼，因此有很多民眾向她反映，不知這訊息是真是假？因為不見市府公開澄清，也擔憂若是「仿冒的假訊息」又到處轉傳、以訛傳訛恐觸法。

王欣儀指出，經向社會局詢問得知，目前民眾轉傳的「敬老愛心 66金順心」圖卡只是設計的草稿，靠卡時間及地點等細節都還沒確定，但已知今年確實會有660元回饋給老人，靠卡日期跟地點要等社會局9月27日正式公布。

王欣儀提及，此次660元敬老愛心儲值金預算共計3.63億，預算來源為社會局公務預算老人乘車費2.18億、身障乘車費0.6億，以及二備金8500萬元，痛批柯市府一貫的施政風格就是「秘密作業」，大家都不知政策方案內容的真假，且尚未定案的政策訊息為何會外流？後續為何都沒有人出來處理並正式說明，難道現在市府只心繫選舉，行政螺絲鬆掉了也不管？

針對現在外界流傳「敬老、愛心靠卡儲值660元」的宣傳海報，台北市社會局回應，海報相關的內容訊息無誤，事實上於議會多位議員質詢時，北市府都已答詢時說明靠卡金額跟靠卡地點，但市面流傳的海報為市府規劃的宣傳設計草稿，官方的政策行銷宣傳，社會局將於9月27日日正式召開記者會向市民說明。

柯文哲也於15日上午在台北市全民國防教育訓練中心受訪時說明，每個長者每個月都有480點，北市府監控台北捷運流量，「我的態度是不要佔別人便宜」，因疫情期間使用量下降，考量現在疫情雖於本週至26日達到波鋒，但之後會慢慢下降，所以本來就有打算在疫情消退時進行振興方案。

柯文哲表示，會將今年每個月敬老卡未用完的餘額，再加上用二備金補貼一些，取個吉利數字660元，並配合振興時機推出，「這是疫情過後產業振興的催化劑，政治要有政策，這些都有在事先規劃，不要把它當作買票，我們都有政策論述的，放心好了。」

▼王欣儀稱，近期北市鄰里廣傳「敬老愛心 66金順心」宣傳圖片，擔憂是假訊息；北市社會局則說目前僅為設計草稿，但確實會回饋660元。（圖／議員王欣儀辦公室提供）

▲▼王欣儀表示，近期北市鄰里廣傳「敬老愛心 66金順心」宣傳圖片。（圖／議員王欣儀辦公室提供）

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