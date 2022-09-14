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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市藍綠白互攻對方票倉　有人遭嗆聲、有人被「拒握手」

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲台北市長參選人左起為民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安、無黨籍的黃珊珊。（圖／合成照）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一選戰11月26日登場，台北市長之戰三強14日互相深入對手票倉，民進黨參選人陳時中來到了泛藍的木柵拜票，國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊則分別選擇到士林、北投等綠營優勢選區，而這三人都在今天遇上不滿選民。

蔣萬安今早前往士林市場，掃街時有攤販拒絕握手，一旁有民眾隨即伸出手，尷尬場面並未持續太久；而過程中，疑因路線規劃未經過雞肉攤，讓一名攤商老闆娘飆罵「為什麼不來我們這邊，蔣萬安不把我們當人看嗎？」而同行的國民黨士林區市議員汪志冰連忙上前安撫，攤商老闆娘則說「我就等帥哥（蔣萬安）合照，等很久！」

該名老闆娘表示，自己也想跟蔣萬安合照，因為等很久又看到對方繞過這一排攤商才不滿，而之後蔣萬安在發言人鄭世維引導下也過來跟老闆娘拜票合照。

黃珊珊則走訪北投市場，一進市場就獲得攤商歡迎，但也有民眾不滿黃珊珊黨籍問題，大步向前對黃珊珊比「倒讚」，黃珊珊競選團隊見狀後立刻上前安撫，但似乎刺激到對方情緒，大罵「變色龍」、「市場不是選舉的地方」。

至於陳時中今天來到了木柵搶攻藍營選票，在團隊抵達市場掃街之前，一名阿嬤騎腳踏車經過大喊「去死」、「陳時中害了台灣」等語，但並未碰上陳時中就先行離去。

對於藍綠白互踩優勢選區，陳時中表示，候選人都有相對的步驟，因應地方需要，每一個選區都是重要的選區，「我們都要仔細地聆聽大家的需要，跟大家搏感情，將來在政策上，能夠讓地方能夠茁壯、繁榮，這是每一個候選人的希望」。

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