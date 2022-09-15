　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲用「醫生開藥」比喻台灣政策法　執行不恰當「反而會有害」

記者袁茵／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會14日通過「2022台灣政策法」，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元的額外安全支援，法案後續將送參議院審議。台北市長柯文哲15日表示，台灣被世界看見是好事，但執行又是一回事，對此事的後續發展應保持謹慎態度追蹤。

▲▼柯文哲出席臺北市全民國防教育訓練中心揭牌。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲出席北市全民國防教育訓練中心揭牌。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲15日上午到公務人員訓練處出席北市全民國防教育訓練中心揭牌儀式，會前接受媒體訪問。針對「台灣政策法」於美國參議院外交委員會通過會如何影響美中台關係，柯文哲表示，台灣是國際社會一份子，本來就不應當被屏除在國際秩序之外，可在美國參議院外交委員會通過當然是好事，對於台灣在世界上被看見更是好事。

柯文哲提及，此案現在於美國參議院外交委員會通過，但還要再經過美國參議院通過後送至眾議院，加上要經過美國總統簽署才能真正落實、執行，其實時間還很久，中間條文會如何修改都仍是未知數。

柯文哲指出，今早在眾多評論當中，前副總統呂秀蓮說的話很有趣，生病時醫生會開3天份的藥，也許是一天吃3次，但也不能一次將所有藥物吞下去，此時就得回到很現實的問題，「法案通過是一回事，怎麼執行是另外一回事，就好像把醫生開藥全部吞下去。」意思是指此事後續發展得保持嚴謹態度追蹤。

柯文哲強調，國外支持、關心援助是一回事，但更重要的是自己國內準備，包括北市今日成立全民國防教育訓練中心，是因從俄烏戰爭發生至今，台北市就有重新檢討過狀況，再加上萬安演習後發現的問題。

柯文哲說，今日成立全民國防教育訓練中心，第一個要編寫課程、教材，以及從公務員先任務編組、排班上課，最後成立「平戰轉換」的辦公室，「國外關心與協助是一回事，國內自己要認真準備，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，這才是比較正確態度。」

媒體追問，正值選舉期間，美國參議院外交委員會通過「台灣政策法」，是否可讓民進黨再吵抗中保台議題？柯文哲認為，台灣應當在國際上被看見，但實際執行不是一次將所有藥物吞進去，「執行不恰當，有時反而會有害，這點我倒是比較謹慎。」呂秀蓮的比喻滿簡單的，可讓大家思考如何應付。

關於柯文哲所稱的呂秀蓮比喻，也就是指呂秀蓮於14日舉行「愛和平 保台灣 921遊行」記者會時，提及「台灣政策法」對台灣是遲來的正義，但此時兩岸烽火連天、動輒得咎，若真的逐條通過，會帶給兩岸怎樣的風暴，值得大家審慎思考。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
「我鄉下來的」罰單4萬變9百！　他謝佛心警PO文慘了
普丁遇襲！乘車「左前輪突爆炸」　3隨扈離奇失蹤
都靠身材爆紅！網揭1關鍵「峮峮完勝林襄」：不能比
24歲女露事業線想單純見面！　警搜「保險套、KY」傻了
比特犬激戰豪豬！　全身插滿百根刺「穿心奪命」亡
慶生吸笑氣　女慘遭「10男趁機連結」
快訊／砂石車卡邊坡搖晃！　台鐵大里福隆「全面停駛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

有沒有「郭台銘不參選總統切結書」？　她分析劉宥彤談話曝重點

陳時中像2014年的他？柯文哲：產品不一樣　市面上賣的效果也不同

被林飛帆批評「失敗主義」　柯文哲回擊：你們有做什麼準備、努力？

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

擋工商協進會買疫苗？　行政院駁斥：有申請但文件不齊全

美容美髮後援會成軍　陳時中讚：幫大家「洗頭洗腦」

揭密買疫苗過程！陳時中2020年底就談定500萬劑BNT　遭中國介入失敗

批張善政把保密條款當「保命條款」　鄭運鵬：不可思議

民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

有沒有「郭台銘不參選總統切結書」？　她分析劉宥彤談話曝重點

陳時中像2014年的他？柯文哲：產品不一樣　市面上賣的效果也不同

被林飛帆批評「失敗主義」　柯文哲回擊：你們有做什麼準備、努力？

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜市政退步　「為了新北要支持林佳龍」

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

勞檢違規這3項最多　雲端人資系統可降低企業踩雷風險

煮粥！紅襪守備不給力慘遭洋基橫掃　菜鳥先發苦問天　

全台首座「NVIDIA StudioＸMSI 協作空間」於輔大正式啟用　助織品服裝學系馳騁國際時尚舞台

自比湖人經典「OK連線」　唐斯：我和艾德華茲下季目標

月餅吃到3公分長螺絲！他兩顆牙齒險崩壞「不敢再吃硬的」

H級辣模辛尤里「被狗咬」濺血！破相照網驚：壓力到底是有多大

台灣第二季房價僅漲8.4％　全球排名第30名仍屬後段班

波爾最有可能離開勇士　NBA高層：當年用杜蘭特取代舊將

泰晤士報：英相特拉斯將與拜登會面　時間點在女王國葬前

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

快訊／民眾身體不適　賴清德追上救護車關心

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

快訊／周玉蔻嗆「公布蔣孝嚴當年開房間醜聞」！　蔣萬安回應了

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

陳時中木柵市場拜票　阿嬤騎車經過喊：你害了台灣

更多熱門

相關新聞

憂刺激北京「台灣政策法」可能調整內容？

憂刺激北京「台灣政策法」可能調整內容？

美參院外交部委員會於美東時間昨14日審議通過「2022台灣政策法」草案，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元額外安全支援，後續將送參議院審議。該法案不只觸犯北京敏感紅線，被外界視為美國將改變對台政策、擴大對台軍事支持。對此，國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任黃奎博接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，該法案並未獲得所有參議員一致通過，未來可能調整有更多的法案內容，朝向不刺激美中和兩岸關係，或改為沒有法律約束力的參議院意見表達。

陳時中像2014年的他？柯文哲：效果不同

陳時中像2014年的他？柯文哲：效果不同

被林飛帆批評失敗主義　柯文哲回擊

被林飛帆批評失敗主義　柯文哲回擊

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

美參院外委會通過「台灣政策法」　府：遇壓力不屈服、獲支持不冒進

美參院外委會通過「台灣政策法」　府：遇壓力不屈服、獲支持不冒進

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲台灣政策法

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

26歲男星消失8年在跑外送

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面