柯文哲用「醫生開藥」比喻台灣政策法　執行不恰當「反而會有害」

記者袁茵／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會14日通過「2022台灣政策法」，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元的額外安全支援，法案後續將送參議院審議。台北市長柯文哲15日表示，台灣被世界看見是好事，但執行又是一回事，對此事的後續發展應保持謹慎態度追蹤。

▲柯文哲出席北市全民國防教育訓練中心揭牌。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲15日上午到公務人員訓練處出席北市全民國防教育訓練中心揭牌儀式，會前接受媒體訪問。針對「台灣政策法」於美國參議院外交委員會通過會如何影響美中台關係，柯文哲表示，台灣是國際社會一份子，本來就不應當被屏除在國際秩序之外，可在美國參議院外交委員會通過當然是好事，對於台灣在世界上被看見更是好事。

柯文哲提及，此案現在於美國參議院外交委員會通過，但還要再經過美國參議院通過後送至眾議院，加上要經過美國總統簽署才能真正落實、執行，其實時間還很久，中間條文會如何修改都仍是未知數。

柯文哲指出，今早在眾多評論當中，前副總統呂秀蓮說的話很有趣，生病時醫生會開3天份的藥，也許是一天吃3次，但也不能一次將所有藥物吞下去，此時就得回到很現實的問題，「法案通過是一回事，怎麼執行是另外一回事，就好像把醫生開藥全部吞下去。」意思是指此事後續發展得保持嚴謹態度追蹤。

柯文哲強調，國外支持、關心援助是一回事，但更重要的是自己國內準備，包括北市今日成立全民國防教育訓練中心，是因從俄烏戰爭發生至今，台北市就有重新檢討過狀況，再加上萬安演習後發現的問題。

柯文哲說，今日成立全民國防教育訓練中心，第一個要編寫課程、教材，以及從公務員先任務編組、排班上課，最後成立「平戰轉換」的辦公室，「國外關心與協助是一回事，國內自己要認真準備，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，這才是比較正確態度。」

媒體追問，正值選舉期間，美國參議院外交委員會通過「台灣政策法」，是否可讓民進黨再吵抗中保台議題？柯文哲認為，台灣應當在國際上被看見，但實際執行不是一次將所有藥物吞進去，「執行不恰當，有時反而會有害，這點我倒是比較謹慎。」呂秀蓮的比喻滿簡單的，可讓大家思考如何應付。

關於柯文哲所稱的呂秀蓮比喻，也就是指呂秀蓮於14日舉行「愛和平 保台灣 921遊行」記者會時，提及「台灣政策法」對台灣是遲來的正義，但此時兩岸烽火連天、動輒得咎，若真的逐條通過，會帶給兩岸怎樣的風暴，值得大家審慎思考。