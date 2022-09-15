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批國民黨團爆料2官員擋疫苗「不道德」　陳時中：只有擋中國疫苗

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中出席競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

政府是否「擋疫苗」成為台北市長選戰攻防焦點，國民黨立法院黨團15日指控，時任行政院政務次長薛瑞元跟行政院副院長沈榮津曾阻擋BNT疫苗採購。對此，民進黨台北市長參選人陳時中受訪回嗆，這指控是不道德的，政府絕對沒有擋疫苗，並滔滔不絕還原兩年間疫苗採購時程，直指「政府不可能擋疫苗，如果說有擋疫苗，就是在中國的滅活疫苗」。

陳時中今天上午出席競選市長美容美髮業後援會成立大會前受訪時說，用這樣來做影射是不對的，政府在做政策決定的時候是綜合判斷，如果用會議中的話來講是「不道德的」，「我們絕對沒有擋疫苗」，執政黨不會去擋疫苗，因為執政黨要為疫情負責，疫苗是最重要的戰略武器，「我們自己放棄了戰略武器，甚或我們自己把戰略武器擋住，讓疫情被攻擊，讓人民的健康受到損傷，沒有執政黨會這樣做，這是一個最基本的邏輯」。

陳時中表示，縱使國民黨今天執政，民進黨也不會攻擊他們擋疫苗，因為這是不可能的事情，況且政府有政務、事務體系，縱使政務體系要去擋疫苗，事務體系也不會同意，請大家看清楚、認清楚這個基本的邏輯。

陳時中說，政府從2020年6月開始就與國外各大廠做評估，9月底與Covax就簽約了，10月跟AZ簽約，本來隔年1月初就會跟BNT簽約，但稍微有一些外力干擾跟國際合約的問題，2月與莫德納簽約，3月22日第一批疫苗進來，當時還有立委質疑疫苗打不完怎麼辦，4月疫情起來大家開始追疫苗，國際也伸出援手。

陳時中直言，「政府不可能擋疫苗，如果說有擋疫苗，就是在中國的滅活疫苗，因為這在法律上面，中國製造的疫苗是不可以進口的」，國民黨如果覺得中國疫苗這麼好，可以在立法院提案修改相關的規定，但他們也不做這個事情。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安批評陳時中是「雙面人」及「傀儡」，陳時中表示，「我想他可能連國民黨的魁儡都說不上吧」，每個人都會有時間差的判斷，兩年前蔣萬安看的角度跟自己不一樣，兩年後蔣萬安看的角度也跟他自己不一樣，去年他當主席同意秘密會議裡面揭露的事情，今年就變成他不同意了，政治人物在思考事情的時候應該更全面、更完整一些才好。

媒體追問，媒體人吳子嘉日前批評陳時中以疫苗採購來貪污，是否會想告他？陳時中說，他會做考慮，不過在選戰期間，很多人都要運用這種誇張、無稽的言論，然後誘使候選人來告他，博得一定的聲量，獲取個人的利益，「我不會這樣做」。

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

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