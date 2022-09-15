鬼滅迷必朝聖！《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票限時搶購

▲《鬼滅之刃 全集中展》移師屏東 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

日本《鬼滅之刃 全集中展》移師南台灣，從10月22至2023年1月2日，於屏菸1936文化基地登場；9月19日至30日早鳥單人票限時開賣。

屏東縣政府表示，《鬼滅之刃 全集中展》於屏菸10號倉庫打造十一大特色展區，完整呈現日本展出的所有內容，其中包含1:1打造的日輪刀、鬼殺隊制服、鬼殺隊角色介紹、無限城，以及原畫手稿等，更有9米寬的大型螢幕重現那田蜘蛛山戰役。透過展覽，帶粉絲回味《鬼滅之刃》竈門炭治郎立志篇以及身歷其境感受鬼殺隊與鬼的戰鬥歷史，一秒進入《鬼滅之刃》各式名場面。

《鬼滅之刃 全集中展》自2020年開始巡迴日本東京、大阪、北海道等多個城市，總計參觀人數高達數十萬人次，今年首度移師海外，展場語音導覽特別由《鬼滅之刃》中文版的配音老師重新錄製，共有兩種版本，分別為：竈門炭治郎+我妻善逸、冨岡義勇+胡蝶忍。

為了服務台灣粉絲，只要購買語音導覽，兩種版本可以自由選擇，隨時切換想要聆聽的版本，挑選自己喜愛的角色帶你一起參觀展覽，重新體驗《鬼滅之刃》的熱血與感動。

想成為鬼殺隊隊員嗎?看展的粉絲只要在特別訓練區掃描QRCode，就能參與遊戲，成為鬼殺隊的隊員，同時完成挑戰就有機會免費獲得「鬼殺隊特別訓練」結訓證明書一張，數量有限，贈完為止。

文化處說，《鬼滅之刃 全集中展》屏東站，早鳥票於9月19日正式開賣，現場全票原價299元，學生優惠票249元，9月19日至30日早鳥票只要200元， 購票請上時藝多媒體官方網站查詢https://bit.ly/3PXEFo3，或至《鬼滅之刃 全集中展》官方粉絲專頁洽詢。相關活動資訊請上屏菸1936文化基地臉書：https://www.facebook.com/pt1936/。