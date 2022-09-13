9／14起「台人飛日可線上辦電子簽」！他喊：再等價錢就不是這樣了

▲不少國人期待解封後到日本旅遊。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

最愛到日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧今（13）早在粉專嗨喊，自9/14日中午11點起「台灣人到日本可以申請電子簽證了！」過去似乎只有美國、加拿大試辦，現在台灣也開始試辦了。他貼心提醒哈日網友們，可開始超前部署看看快3年沒打開的訂房網站，「若自由行開放的利多釋出，價錢可能就不是你現在看到的那樣了喔」。

目前前往日本觀光的一大阻礙是簽證申請困難，林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》開心分享，現在打開了一個障礙，對象限於「居住在台灣、國籍為台灣者」，以商務，探親或觀光等短期停留要入境日本的場合，可以在Japan eVISA網站線上申請簽證，發行電子簽證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧說，「目前規定須有日本的受入責任者（企業，學校或團體等）幫你在入國者健康確認中心（ERFS）申請，拿到受付濟証的這件事情是沒有改變的。就是還是要找到一個旅行社或是日本公司負責你在日本若染疫後的後續安排。」

▲林氏璧開心分享「台灣人到日本可以申請電子簽證了！」（示意圖／記者蔡玟君攝）

不過，林氏璧提醒，目前到交流協會申請預約壅塞，因此鼓勵大家線上申請，已經預約好者可以改為線上申請，如果預約高雄事務所者，請寄電子郵件取消；若為台北事務所，則不需取消。若沒有特別問題，自申請隔天開始5個工作天，可以發行電子簽證，但如果因為對申請內容有疑義或人數太多，天數可能更長。費用需到交流協會窗口以現金支付，審查完後會有電子郵件通知，收到後再去繳費。

林氏璧說，本次僅限短期停留90天內的單次簽證，若欲申請多次簽證，仍須預約現場辦理。

「文雄看起來是玩真的！想達到一天入境5萬人的上限。雖然還是要申請簽證，還是要受付濟証，但至少是前進了一大步。」林氏璧藏不住喜悅地說。

他也向日本自助旅遊中毒者們喊話，可以開始超前部署看看快3年沒點開的日本訂房網站、該規劃一下了，「抓一下目前旅館的價錢。若自由行開放的利多釋出，價錢可能就不是你現在看到的那樣了喔。」