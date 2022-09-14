雨天溼答答！東森購物網除濕機8折起　退稅最高再省1200元

▲東森購物網即日起推出除濕機特惠。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

9月份接連2個颱風影響台灣，連續幾天降下豪雨，雨天溼答答，帶動相關除濕產品商機，東森購物網統計近兩周以來「除濕」、「烘乾」等關鍵字，搜尋次數相較上月同期成長了35%，除濕機、乾衣機、烘鞋機、除濕袋、硅藻地墊等熱門商品大爆買氣，尤其除濕機9月份商品業績較上個月同期成長60%。即日起推出除濕機特價活動，下殺8折起，搭配財政部推出的「節能家電補助」方案，最高再省1,200元，消費滿額登記再送最高萬元樂透金。

東森購物網觀察，許多消費者趁9.9購物節優惠入手除濕機，帶動「除濕機」在中秋三天業績就成長1.2倍，盤點熱銷前三大品牌為國際、日立及三菱，熱銷機種第一名是「Panasonic國際牌 1級能效11 公升ECONAVI nanoeX除濕機F-Y22EN」9月迄今銷售量較上月同期飆升3.5倍，現在買不僅可享貨物稅補助900元，滿8,888登記再送樂透金150元；第二名為「HITACHI日立 1級能效10公升舒適節電除濕機」，業績相較前月同期成長了137%；第三名則是「三菱 1級能效12公升日本製除濕機MJ-E120AN」。

▲東森購物網盤點熱銷Top3除濕機，「Panasonic國際牌 1級能效11公升 ECONAVI nanoeX除濕機F-Y22EN」拿下銷售冠軍。

▲東森購物網統計「HITACHI日立 1級能效10公升舒適節電除濕機」，9月業績相較上月同期成長了137%。

另外，「LG 樂金16Kg變頻除濕式乾衣機」，東森購物網特價44,900元，獨家登記送20公升美型微波爐再加1,500元7-11商品卡，再搶加碼限量1,000元樂透金。日系第一大廠「Panasonic 國際牌7公斤落地型乾衣機」，原價7,990元，活動價7,490元，大家電單筆滿額登記再送最高1500元樂透金。

正值開學季，東森購物網在銷量上也觀察到「外型簡約」、「體積小巧」的除濕家電銷量向上成長，特別推薦適合租屋族使用的人氣熱銷款，首推「HITACHI日立 1級能效6公升除濕機」活動價5,634元，可享貨物稅補助500元，滿額最高再送14吋電風扇；「國際牌 1級能效6公升除濕機 F-Y12EM」活動價5,751元；「禾聯 電子式迷你除濕機」特價1,290元；衣櫃防潮必備神器「GW水玻璃 Hello Kitty分離式除濕機 馬卡龍5件組（烘鞋管）」特價1,670元；雨天除濕必備的「KINYO小蝸牛烘被機」特價1,780元，近來也都受到消費者青睞。