中秋烤肉揪唱！藍芽喇叭熱賣　憲哥卡拉ok網購熱搜衝第一

▲東森購物網推薦中秋烤肉聚會必備神器，讓氣氛更上一層樓。（圖／翻攝自東森購物網）

消費中心／台北報導

近兩年中秋受到疫情影響，宅在家烤肉聚餐成為趨勢，反應在買氣上，東森購物網觀察，近兩周電烤盤業績已成長3倍，另外，聚會少不了助興的嗨唱設備，藍芽喇叭、卡拉ＯＫ，也在中秋前夕銷售量增加一倍，特別推薦中秋烤肉聚會熱銷三大神器，讓氣氛更嗨。

隨著口罩防疫措施鬆綁，今年中秋不少人邀約親朋好友到戶外聚餐烤肉賞月，此時藍牙喇叭、卡拉ＯＫ組便能夠播放音樂嗨唱助興，東森購物網統計，綜藝天王吳宗憲代言的「卡拉ok組」近期躍升站上搜尋關鍵字第一名，成為推薦中秋烤肉必備神器TOP1，由憲哥代言的卡拉okWU所不在，因輕巧便攜，具備鋁合金防水材質、立體環繞音效，特價6,960元，現在還可以699元加購電烤盤，東森獨家再回饋8%東森幣。

▲東森購物網觀察統計，綜藝天王吳宗憲代言的「卡拉ok組」近期就躍升站上搜尋關鍵字第一名。（圖／東森購物網提供）

中秋烤肉必備神器TOP2推薦東森與霹靂獨家聯名款的「霹靂Q版系列鋁合金藍牙喇叭」，結合素還真、一頁書、葉小釵的繪圖，迷你輕巧不占空間，外出亦方便攜帶，可連續使用約4～6小時，原價1,290元，特價599元。

近年因環保意識抬頭，主打無煙設計的電烤爐、電烤盤成為中秋烤肉推薦必備神器TOP3，東森購物網挑選多款平價又實惠的電烤盤，「日本BRUNO 多功能電烤盤/電火鍋-四色可選，含平板煎盤+章魚燒烤盤」，特價2,990元；「象印分離式鐵板燒烤 電烤盤」特價3,303元，超大面積的「KINYO多功能電烤盤/燒烤盤」適合家庭烤肉聚會使用，特價只賣890元。

▲無碳式居家電烤盤近期受消費者歡迎，東森購物網推薦「日本BRUNO 多功能電烤盤/電火鍋-四色可選，含平板煎盤+章魚燒烤盤」，原價4,580元，現在特價2,990元。（圖／東森購物網提供）

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