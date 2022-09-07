搶攻99！東森購物網上架破萬跨境商品　消費滿2500元享免運包稅

▲東森購物網ETMall推出與淘寶會員互享消費回饋權益方案，搶攻99檔期商機。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物ETMall 9月起自全球引進超過上萬種優質跨境商品上架販售，無需操作複雜的跨境集運，就能輕鬆買到多元且優質的跨境商品，並與東森購物消費者一樣享有10日鑑賞期及台灣本地退貨服務，提供跨境購物的便利性與本地消費服務保障。

受新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國，不少人改從跨境電商平台海外血拼，但部分消費者因不熟悉跨境交易的繁瑣流程，容易衍生各類體驗不佳的消費情境，未來透過東森購物網除可選購優質跨境商品，還能進一步保障消費者權益。

東森購物網執行長楊俊元表示，「東森嚴選，顧客至上」是東森購物對消費者的承諾，東森購物ETMall此次99檔期首度引進全球上多達上萬種的多元優質跨境商品，要讓消費者買到更多元、優質的商品，而且安心買、放心買，透過東森一直以來廣受肯定的優質服務，讓消費者享受與本地購物一樣的跨境購物體驗。

東森購物ETMall也特別推出全館消費滿2,500元享跨境免運包稅，提供更多購物回饋，東森與淘寶的會員還能互享消費回饋權益：在手機淘寶上的「筆筆返利」中，會員能以8,000金豆兌換100枚東森幣（等同新台幣100元），15,000金豆可兌換東森購物網200元折價券。

跨境電商發展日益成熟，東森購物ETMall透過引進優質跨境商品貨源，增加商品豐富性，透過平台消費回饋權益共享互換，搭配「東森嚴選」的優質服務與保障，讓消費者可輕鬆、便利、安心的選購符合生活需求的本地及跨境商品，同時進一步強化東森購物網的平台差異化特色與市場競爭力。

