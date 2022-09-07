99購物節！東森購物網跨夜直播4小時不間斷　海外嚴選開館9元商品限時搶

▲東森購物網ETMall在9/8 晚間20:00起推出9.9購物節四小時馬拉松「 跨夜直播」，超過15個知名品牌參與。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

電商下半年購物旺季首檔「99購物節」開打，東森購物網ETMall看準「直播購物」商機正夯，將於9/8晚間20:00起推出9.9購物節四小時馬拉松「 跨夜直播」，超過15個知名品牌參與，包括小米、可口可樂、泰山、春風、桂格、添好運、大成食品、得意的一天、老媽拌麵、三好米、紅牛、ELASTINE伊絲婷、Bio-essence碧歐斯、SHILLS、BIO UP、QIN指靜脈智慧保險箱，更端出超過40個獎項抽獎不間斷，還有限量折扣碼、折價券大放送，並邀請神秘網紅一起同樂，使用東森購物網APP或FB鎖定跨夜直播，多項好禮獎不完。

「9.9購物節」暖身開跑，東森購物網推出9/9～9/11全站最高回饋30%，購買家電商品單筆滿5,000元抽uber 100元乘車金，單筆訂單消費滿1,888元可參加抽獎遊戲，中獎率100%，獎品包括Uber乘車金抵用券、東森幣99枚及折價券99元等，刷玉山Pi 信用卡最高回饋22% P幣，使用台灣Pay支付回饋10%東森提貨券。

▲歡慶東森購物ETMall「海外嚴選店」開館慶，自 9/9 00:00限時限量推出9元快搶商品，超過萬項商品提供選購。

歡慶「東森-海外嚴選店」開館慶，東森購物ETMall 9月起自全球引進超過上萬種優質跨境商品上架販售，消費者無需操作複雜的跨境集運，就能輕鬆買到優質的海外商品，全館商品皆可與東森購物消費者一樣享有10日鑑賞期及台灣本地退貨服務，提供購買海外商品的便利以及台灣消費服務保障，為慶祝海外嚴選店開館，從9/9 00:00起推出限時限量9元快搶商品。

另外，9月份全台高中、大學陸續開學， 近期各電商平台3C用品、家具與家電產品業績都有成長。迎接新學期，許多外宿學生及家長們紛紛在開學前添購生活用品， 根據東森購物網站上數據，「筆電」、「床墊」、「棉被」等商品近一個月熱搜關鍵字平均上漲20～30%，其中單人棉被搜尋成長達62%。開學商品熱銷榜中，8月筆電買氣較7月攀升25%， 適合小空間烹調的小家電如電鍋、電烤盤也同樣登上熱銷榜。

為滿足學生族群開學的需求，東森購物網即日起至9/12推出各品牌筆電優惠，Acer 15吋六核心電競筆電原價33,900元，下殺只要26,900元；Apple MacBook Pro 14吋 M1 Pro 8核心 CPU 與 14核心 筆電下殺91折，華碩筆電、主機、周邊等配件也有優惠。九月迎來99購物節、中秋採購潮，加上開學季，預期有助再次推升網購買氣。