台東縣政府聯名故宮　推國寶級「台東紅烏龍茶點禮盒」

▲台東縣政府攜手故宮聯名推出台東紅烏龍茶點禮盒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「很開心台東縣府成為全台第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關」，為積極推廣發展台東紅烏龍茶產業，台東縣政府創立區域茶品牌「台東紅烏龍」，今年品牌首度攜手國立故宮博物院，以「鹿」為媒介將故宮國寶結合台東茶文化，推出「台東紅烏龍茶點禮盒」，縣長饒慶鈴14日北上與國立故宮博物院行銷業務處處長徐孝德共同發表。

饒慶鈴提到，紅烏龍是台東最具特色的產業之一，也是近來打聽度及聲量最高的茶葉，期盼透過不同管道來推廣「台東紅烏龍」，台東縣政府是全國第一個與國立故宮博物院推出聯名商品的政府機關，此次合力打造「台東紅烏龍茶點禮盒」，不僅讓消費者隨時隨地即能享用台東專屬滋味的紅烏龍，更藉由視覺、嗅覺及味覺，推廣台東專屬品茶靜心的慢文化，建構品牌獨特的慢生活體驗，讓更多人透過茶來認識台東。

財政及經濟發展處說明，禮盒設計理念為「以鹿為介，以茶會友」，將台東鹿野過去為群鹿奔馳的歷史背景，連結國立故宮博物院寶物「明萬曆五彩百鹿尊」以及「清康熙宜興胎畫琺瑯萬壽長春海棠式壺」，由「鹿」搭起「台東紅烏龍」與國立故宮博物院的橋樑，透過「茶」拉近距離，探尋彼此歷史文化內涵的相契，體現古代文人雅士「以茶會友」的情懷；禮盒內含滋味醇厚圓滑的「台東紅烏龍茶」，以及採用紅烏龍茶混和台灣米，佐以花生、芝麻和麥芽香製成的「台東紅烏龍茶米香餅」，茶香四溢且不甜膩的口感令人愛不釋手。