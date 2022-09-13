台東文健站聯合成果展　首邀外縣市交流共襄盛舉

▲台東文健站聯合成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府自13日至16日在原住民文化創意產業聚落舉辦111年原住民社會福利聯合成果展，縣長饒慶鈴今天出席開幕記者會表示，全縣部落文化健康站目前已達103站，今年更首次邀請全國縣市政府，並有花蓮縣、南投縣及桃園市等3縣市齊聚一堂觀摩交流，分享成果與經驗傳達到更多地方。



縣府今年媒合台東大學高齡健康與照護管理原住民專班學生工作機會，6名應屆畢業生成為文健站照服員，並特別邀請他們在開幕記者會開場表演阿美族舞曲，展現青年生力軍的熱情。縣長饒慶鈴及主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod親蒞活動會場，為推廣食療計畫的照服員頒發感謝狀、懷舊計畫頒發貼布畫冊、格拍動畫獎，以及頒發聘書給體適能計畫「vuvu(長者)當老師」的長者，感謝為長者們付出的文健站及照服員，也謝謝長者們很有活力到站上課。



饒慶鈴提到，為了在部落推廣預防延緩失能及促進健康，今年度延續並擴充110年度照護計畫，在62個文健站推動體適能、22個文健站開設懷舊創新課程及14個文健站推動傳統醫療保健計畫，並在同一課程基礎上加深加廣，讓學習更具連慣性。



縣府原民處說明，今年成果展最大亮點就是和vuvu們一起動滋動，將體適能動作融入舞蹈，由vuvu們帶領大家跳Zumba、排舞還有打太極。現場的靜態海報區展示了運動前後體適能數據的差異，相較於前一年，長輩的肌力與肌耐力進步了7.1%、心肺耐力提升20.5%、靜態平衡增加29.3%，柔軟度如體前彎甚至成長了105%！電視牆也播放各文健站上課情形，見證長者們的學習歷程。



由東大育銓老師帶領，今年度在傳統食療的基礎上，彙整耆老對高血壓的智慧，與當地藥草結合，在共耕園栽種相關植物，各站也持續發展出不同的餐食，重新喚回部落的食療智慧以及對環境生態的崇天敬物態度。



同時，更展出長者共同完成的「一起憶起貼布書」，呈現部落產業的發展、歷史遷移的軌跡與傳統祭儀。格拍動畫則邀請部落長者使用族語配音，道出了部落最重要的記憶，呈現出傳統文化、在地知識及長者們的童年回憶；現場也搭建投影體驗區，將貼布書的圖樣轉印於賽璐片，透過投影投射於暗房牆面，讓觀者能動手體驗。



此外，線上成果展也同步分享(https://www.tttelderart.com/)，彙整了台東部落文化健康站近2年的相關計畫成果。待期末成果發表會結束後，由文健站長者共同攜手完成的「一起憶起─拼貼記憶」部落桌遊牌卡更將於10月前進「德國埃森桌遊展（Spiel Essen）」展示，將台東珍貴的部落文化展現於國際舞台。