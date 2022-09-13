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台東縣創全國之先　中低收入戶老人生活津貼續列資格免申請

▲▼ 。（圖／記者楊鈞典攝）

▲台東縣政府主動清查簡政便民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供弱勢老人更為簡便之社會救助申辦流程，台東縣政府率全國之先宣布以「主動清查」方式辦理中低收入戶老人生活津貼次年度補助資格審查作業，原已領有中低收入戶老人生活津貼之長者得免於奔波申請，落實簡政便民之理念，預計受益人數達1,500人。

台東縣自107年起對於領有身障手冊或證明並符合領取生活補助條件資格者，已改採主動審查，今年核定人數已突破3,600人，今年更擴大實施，將中低收入戶老人生活津貼一併納入主動審查對象，以期增進審查速度及便民服務。

為簡政便民、減少民眾負擔，於今年10月開始主動清查112年度中低收入戶老人生活津貼採用便民措施，111年已具有補助資格且未中斷者，由戶籍地公所依衛生福利部全國社政資訊整合系統查調之資料進行審核作業，除可免除民眾往返奔波，提升調查作業時效，更排除弱勢老人延續社會救助資格之障礙。

台東縣112年度社會救助總清查將自10月3日起正式啟動，清查項目包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助及中低收入戶老人生活津貼等4項，除身心障礙者生活補助及中低收入戶老人生活津貼外，具有低收入戶及中低收入戶補助資格者，於接獲戶籍地公所寄發之申辦通知書，仍須攜帶相關表件至戶籍地公所提出申請。

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關鍵字：

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