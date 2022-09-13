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回收業環境太髒亂　台東衛生局今年受理16件陳情案

▲資源回收物應堆放整潔。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲資源回收物應堆放整潔。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為避免資源回收個體戶、回收業發生環境髒亂及衛生問題，影響生活環境品質及市容觀瞻，台東縣環保局表示，依廢棄物清理法，限期未改善者，可罰款1,200元到6,000元，今年截至8月受理相關陳情案件計16件，因屢勸及限期未改善處罰2件，合計罰款3,600元。

環保局指出，政府鼓勵全民推動資源回收，除了家戶、事業、機關等分類出的回收物交給清潔隊、回收業外，還有民眾撿拾收集回收物後變賣換取收入的資源回收個體戶，都是循環經濟的基礎，但部分個體戶、回收業常因堆置量大、雜亂、未清除垃圾或廚餘、未定期變賣，發生髒臭、孳生蚊蠅蟲鼠等環境衛生問題，或將回收物堆放在人行道、騎樓或路邊，變成髒亂的路霸，因此，環保局主動執行列管稽查及勸導改善，必要時也會邀集業者、村里長、清潔隊、警察機關及土地或房屋所有人共同會勘處理，或如有屢勸及限期未改善情形，將祭出罰單，以促使改善，達到維護環境公共利益的目的。

環保局呼籲，個體戶、回收業應善盡維護環境整潔義務，但民眾也不要任意放置回收物、非回收物或垃圾於個體戶處所，以免超出其場所及清理的負荷，增加環境髒亂的問題，且土地或房屋所有人如果有提供個體戶或回收業使用者，所有人亦應善盡土地或房屋管理義務，避免使用人發生環境公害或污染情節。

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資源回收 環保局 台東

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