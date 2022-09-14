空拍稽巡查台鐵平溪線「路線無異狀」　下午13：10恢復正常行車

▲台鐵平溪線落石崩落，區間車撞上。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

豪雨昨(9/13)肆虐台鐵平溪線，十分=菁桐間路線兩度發生巨石和落石崩落，兩列車前後剎車不及撞上，所幸司機員和8旅客幸運逃劫，台鐵封鎖路線今派空拍稽巡查，確認安全無虞後，台鐵今下午宣布，下午13時10分解除封鎖，恢復正常行車。

受豪雨影響，台鐵平溪線十分=菁桐間昨凌晨4時57分邊坡巨石崩落，一列柴油客車通過剎車不及撞上，所幸該車沒有旅客，司機員無受傷，列車排障器故障，台鐵事後清除路線後恢復行車。未料中午再發生土石崩落，一列區間車正好疾駛而來又撞上，所幸僅有排障器故障，車上8名旅客和司機員都沒有受傷，台鐵預警封鎖路線迄今，今上午派空拍機巡查邊坡。

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台鐵表示，昨(9/13)日平溪線嶺腳=平溪間(K10+800附近)因颱風持續大雨，發生邊坡石塊滑落，致路線不通，為維護行車安全，十分-菁桐間路線「預警性封鎖」。今日早上風雨停歇，宜蘭工務段即進場清理路線障礙物與排水通路。

台鐵表示，除檢查路線軌道諸元外，對該路段邊坡亦辦理特別巡查，並於上午11時配合無人機勘察整體邊坡狀況，綜合研判該處邊坡範圍前後50公尺地表植被尚屬完整，無明顯沖蝕破壞痕跡。最後以維修車全線巡查，確認路線無異狀，於13:10解除封鎖，恢復正常行車。