號誌故障+列車撞落石！交長緊盯台鐵安全改革　「加強應變能力」

▲交通部長王國材視察平交道等偵測系統。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

台鐵近日禍不單行，中秋連假期間先是號誌大亂疏運，昨(9/13)平溪線兩度落石崩落，列車驚險撞上，所幸無人受傷，交通部長王國材緊盯台鐵安全改革進度，今(9/14)率隊前往花蓮視察台鐵安全改革推動階段成果，王國材要求台鐵加強緊急應變處理能力，遇突發狀況降低衝擊。

交通部長王國材今(14)日率隊會同台鐵工會、全國火車聯誼會赴花蓮視察台鐵安全改革推動階段成果，包含「行調車教育訓練、臨軌工程施工安全防護措施及災害事故通報應變處理、落石告警系統建置、軌溫監測及軌道巡檢通報管制資訊系統、平交道障礙物偵測系統、新車投入營運概況」等，並視察車輛維修作業、平交道障礙物偵測系統。

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▲交通部長王國材視察平交道等偵測系統。（圖／交通部）

王國材表示，在處理完台鐵彰化號誌問題、平溪落石狀況後，接著盯緊台鐵安全改革進度，今天企業工會也提出許多具體安全改善建議，包括緊急通報除通知司機員，更應由綜合調度所、車站值班站長協助確認應變等，相關建議勞資有具體共識，希望營運更安全。

王國材指出，推動台鐵安全改革是最重要的一件事，也是基本要求，因應近年極端氣候影響，平時即應預為設想各種可能發生的情境，進行模擬演練，以加強從業人員各項緊急應變處理能力，唯有透過事前預防及準備，當遇有狀況時才能有效即時因應，讓衝擊降到最低。

由於台鐵中秋連假發生彰化號誌故障影響平交道升降、平溪線二度發生落石導致列車撞上，交通部今也前往視察平交道障礙物偵測系統。

▲交通部長王國材視察平交道等偵測系統。（圖／交通部）

交通部表示，台鐵110年底完成建置平交道障礙物自動偵測系統，自啟用以來，減少行車事故件數有成效，該系統為推動平交道智慧化基本功能完成第一步，後續交通部將持續支持台鐵局辦理。

另就平溪線二次落石事件，交通部表示，台鐵邊坡工程持續改善中，26處邊坡落石告警系統依規劃期程陸續完成建置，將責成台鐵局須更積極辦理。EMU3000型新自強號及EMU900型電聯車陸續交車投入營運，將有效增加運能及提升服務品質。

王國材也強調，除硬體設備與規格逐步提升外，也請台鐵局持續加強相關人員操作專業技術與能力，及完成檢討所涉運轉和維修規章，唯有相輔相成下，才能讓整個台鐵安全改革更加完善提升列車準點率。