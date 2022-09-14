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「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

▲▼台鐵攜手雄獅旅遊推出兩鐵旅遊列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵攜手雄獅旅遊推出兩鐵旅遊列車。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手雄獅旅遊推出「兩鐵旅遊列車」，10月21日啟航，首波鎖定花東3日及環島7日行程，隨團還有維修技師和保母車、行李接送服務，並提供價值3.8萬頂級公路車騎乘，3日行程1萬3900元起，環島7日2萬7800元起，吸引企業、家庭和自行車社團不斷詢問，預估首發團將客滿，明年將再推夏令營及冬令營。

疫後民眾更重視健康生活，戶外運動風氣盛行，雄獅旅遊攜手台鐵局推出全新「兩鐵旅遊列車」行程，10月21日正式啟航，主打「大交通靠火車，小交通靠鐵馬」的新台灣旅遊模式，結合觀光局全台16條自行車路線，首波鎖定花東3日及環島7日行程。

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「兩鐵旅遊列車」運用莒光號自行車車廂進行編組，5節「人車同行車廂」，每節車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節「客座車廂」有52個座位，整列共132個座位，車體上繪有兩鐵專屬 LOGO取自英文Bicycle Train字首，串聯速度感、環島、單車、軌道意象。

內部則與維他露基金會合作進行彩繪；行程利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田及東里等特色小站，結合火車人車同行設置及列車站點皆設有單車牽引道。

▲▼台鐵攜手雄獅旅遊推出兩鐵旅遊列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵攜手雄獅旅遊推出兩鐵旅遊列車。（圖／記者李姿慧攝）

首波「兩鐵旅遊列車」特色行程推出花東3日及環島7日遊，共有「單車團」、「休閒團」及「電輔車團」3種團型，安排領騎團進行導覽解說，還有隨團維修技師、保母車及行李接送服務，更提供價值高達38,000元頂級平把公路車騎乘，贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，全世界環境都在改變，低碳旅遊變成很重要，台灣是單車製造大國，在政府政策下耗資20多億元打造16條單車路線，投資二十多億元，這次跟台鐵合作，期待兩鐵列車啟動打開新紀元，讓民眾體驗單車大國旅遊型態，過去自行車是運動，現在是運動和觀光結合，以往單車騎13天，回家躺3天，現在搭配火車把長途解決，漂亮地方漫遊留給單車。

黃信川表示，目前已經有散客、家庭、企業和自行車社團詢問，也有企業想要包車，預期首發車很快就會客滿，也有信心會客滿。

▲▼台鐵攜手雄獅推兩鐵旅遊列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵攜手雄獅推兩鐵旅遊列車。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵副局長朱來順表示，兩鐵列車誕生令人興奮，它是一個低碳環保列車，火車本來就是環保交通工具，又搭配了鐵馬，旅遊走路很慢，開車太快，騎自行車剛剛好，身為台灣人要完成三個重要的事，包括橫渡日月潭、環島台灣、登上玉山，台鐵想辦法幫大家完成一項，那就是環島台灣，旅客不用騎13天回來休息3天，可以跟火車走7七天，騎乘自行車回來又很舒服，試營運過後將會再評估更精進設備跟能量提升。

花東3日行程精選花東縱谷必訪3大自行車道，包括「大農大富平地森林園區」、亞洲唯一橫跨兩個板塊的「玉富自行車道」、全台首座自行車專用道「關山環鎮自行車道」，行程還會探訪古老馬太鞍部落嚐阿美族料理，體驗搗麻糬；晚上入住有「天下第一神仙湯」美名的五星日暉渡假村及蜜滋賀溫泉飯店，每人最低價13,900元起。

環島7日行程沿途將騎乘「十七公里海岸線」、「東豐鐵馬道」、「大鵬灣自行車道」、「宜蘭三奇美徑」、「舊草嶺隧道」等知名路線；住宿安排4晚主打單車友善的「福容飯店」，提供有自行車維修站、專屬停放空間等服務，最後一日舉行慶功宴贈木作雷雕紀念品，每人最低價2萬7,800元起，報名「單車團」可獲市價1,580元MIT台灣製兩鐵專屬車衣。

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