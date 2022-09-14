台鐵平溪線列車撞落石「今續封路線派空拍機巡查」　最快下午通車

▲台鐵平溪線落石崩落，區間車撞上。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風昨(9/13)挾帶豪雨肆虐台鐵平溪線，十分=菁桐間路線兩度發生巨石和落石崩落，兩列車前後剎車不及撞上，所幸僅發生排障器故障，2司機員和8旅客幸運逃劫，台鐵封鎖路線今派空拍稽巡查，初步判斷崩落區僅10公尺，未再有連鎖反應，待工務維修車再次巡檢後，最快下午恢復行車。

受豪雨影響，台鐵平溪線十分=菁桐間昨凌晨4時57分邊坡巨石崩落，一列柴油客車通過剎車不及撞上，所幸該車沒有旅客，司機員無受傷，列車排障器故障，台鐵事後清除路線後恢復行車。未料中午再發生土石崩落，一列區間車正好疾駛而來又撞上，所幸僅有排障器故障，車上8名旅客和司機員都沒有受傷，台鐵預警封鎖路線迄今，今上午派空拍機巡查邊坡。

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台鐵表示，目前空拍機已經完成巡查，從影片中判讀，上邊坡植披是完整的，沒有明顯裂縫和不穩定，邊坡崩落區域大約10公尺，空拍機前後飛了100公尺，沒有發現有連鎖反應異狀，但會再觀察一陣子。

台鐵指出，今上午天候穩定，已經沒有雨勢，且天氣放晴，目前都已派員在崩塌區和風險邊坡監看，預計監看到週日(9/18)，若今持續觀察邊坡比較穩定，將派公務維修車巡查，預估最快今天下午可以開放通車，預計週五(9/16)將邀請專家學者協助加固破碎邊坡。