抓到人了！2天前闖周玉蔻辦公室咬人　今電台放「驚喜禮盒」

記者邱中岳／台北報導

寶島聯播網在14日上午被人放置「臭酸禮盒」並報警謊稱是炸彈，事後1名男子在《不演了新聞台》粉絲專業下留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜」，警方比對監視器畫面，赫然發現放置「臭酸禮盒」男子身形，與12日前往周玉蔻位於大安區公司咬傷的男子相符，已在新北市將涉案的田姓男子帶回偵辦。

警方調查，寶島聯播網公司1樓大廳，在14日上午8時許，有1名男子闖入並在垃圾桶上放置禮盒，1名田姓網友在臉書《不演了新聞台》粉絲專業下留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他O的驚喜，節目做完就知道了」。

▲北市寶島聯播網被人「酸臭禮盒」，涉案田男2天前也闖周玉蔻辦公室咬傷人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方不敢大意，立刻派人前往現場，原本擔心是爆裂物，但經確認為腐臭的禮盒，也循線追查在臉書留言的田姓男子下落，警方調閱監視器比對，發現放置禮盒的男子身形與曾經在12日闖入周玉蔻位於大安區的放言傳媒有限公司打人並咬傷辦公室人員的田男相符。

警方經過留言、監視器比對認定田男涉案可能性大，立刻前往田男位於新北市的住處逮人，目前已將田男帶回派出所釐清案情。

▲男子曾闖周玉蔻辦公室打傷員工，又在2天後前往知名電台放置臭酸禮盒。（圖／記者邱中岳翻攝）

田男曾經在12日闖入周玉蔻位於台北市大安區信義路四段設立的「放言傳媒」有限公司，不滿周玉蔻在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，最後51歲的傅姓員工上前阻止，還被田姓男子攻擊頭部並咬傷，送往醫院包紮治療。