誰擋慈濟疫苗？　他籲顏博文「公開名單」：工商大佬親綠還是親藍

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／記者曾俊豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，先前採購BNT時遭到政商界多位大佬勸阻打消念頭，此番話一出讓外界質疑政府「擋疫苗」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉13日表示，疫苗被擋大家都看到了，顏博文講的不是新聞，全國都看到他們被擋，但那些工商大佬是親綠還是親藍人士，請顏博文把名單丟出來給大家看，並說明清楚。

吳子嘉13日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時指出，顏博文說有工商大佬在阻擋，但那些工商大佬出面擋慈濟目的是安好心還是不安好心？還是純粹大家打屁的？

吳子嘉認為，那些政商大佬是行政院長蘇貞昌派來的說客，警告慈濟不要管疫苗採購之事，「請顏博文把名單丟出來給大家看，那些工商大老是親綠還是親藍人士，都要說清楚。」

「慈濟是一個宗教機構，嚥不下去的不是慈濟，嚥不下去的是周玉蔻。」吳子嘉更向資深媒體人周玉蔻喊話，「不要罵慈濟了，罵慈濟沒有錢的，現在到底是要相信周玉蔻，還是要相信上人？就像是到底是要相信林智堅，還是要相信台大？周玉蔻不要為了96萬的標案還要看民進黨的臉色。連林秉樞的帳戶都有2700萬了，周玉蔻要急起直追才可以。」

針對去年鴻海永齡基金會、台積電與慈濟捐贈BNT疫苗相關議題，總統府發言人張惇涵13日回應，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約，並從9月起，陸續完成與COVAX、AZ及Moderna等疫苗採購合約，政府一直以來都努力洽購合法、有效的疫苗，確保國人健康安全，強調「政府沒有人阻擋疫苗採購，也不可能阻擋疫苗採購，所謂政府擋BNT以護航特定疫苗，是毫無邏輯的不實謠言。」