營造公司董A讀EMBA偷吃女老師　「好同學」竟擁吻達1分鐘慘了

▲人夫不認外遇，竟辯房間裡沾有經血的女性衣物是上個女房客所留下。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者黃資真／台中報導

台中一名營造公司的吳姓董事就讀EMBA期間偷吃高中女老師，一度被抓包外遇，認罪道歉後卻依舊故我，正宮不只在其外租套房裡發現沾有經血的女性衣物，車上也留有許多口紅、耳環，決心提告求償100萬元。台中地院認為兩人種種親密行為確實已超出一般友誼之關係，判決賠償30萬元為適當。

正宮主張，丈夫阿成（化名）就讀逢甲大學經濟管理學院（EMBA）時，在學校的單車社認識高中女老師小千（化名）進而開始熱戀，經常背著正宮外出約會、用餐，阿成甚至開始噴香水、不報行蹤，多次稱工作忙碌晚回家。

直到去年2月20日，正宮發現阿成車內行車紀錄器錄下2人親密對話，還看見辦公室監視器裡他們深情相擁、接吻，小千蹲在阿成的下肢處撫摸、挑逗等調情行為。手握證據的正宮怒跟阿成對質，他也坦承外遇，並承諾跟小三斷絕來往。

未料從那之後，阿成態度反而更差，經常偷偷摸摸跟別人通話，同年5月14日，正宮竟在阿成外租的房間裡，驚見沾有經血的女性衣物，阿成隨即承認是小千的，各種偷吃行為讓正宮難以忍受，決定向2人提告求償100萬元。

阿成與小千口徑一致，稱親密畫面只是相擁，如果真的有逾矩行為，也不可能在鏡頭前做；會有經血的女性衣物，是因前一位租客是女性，離開後阿成沒空整理，可能是女租客留下的，對他來說，小千只是EMBA認識的「好同學」。

法官勘驗監視器後發現，畫面內清楚拍下2人擁吻、相擁，惟依社會一般觀念，異性朋友間雖偶爾會給予基於友情的擁抱，但2人長達1分鐘以上的擁抱，加上接吻，已超出友情界線，不採信2人辯詞，判決阿成與小千須共同賠償30萬元給正宮。