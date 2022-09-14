萬華3警續攤上阿公店！女友人喝多了失控罵X你娘　小隊長記大過

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局傳出小隊長9日帶著隊員餐敘，晚間10時許餐敘結束，其中1名退休警員在路上巧遇朋友，退休警邀約去大夥續攤聊天，可能或有在地情資，小隊長等人便陪同前往，到場後才發現是阿公店，現場還有一位小隊長的薛姓女友人。

根據警方調查，現場約6人在包廂內喝酒，小隊長以及2名現職的偵查佐、刑事警員因勤務中都沒有喝酒，但小隊長的薛姓女友人卻在現場大聲喧嘩，最後還將酒杯打翻引起退休警員注意，並提醒她喝多了，要不要先回家休息？

▲萬華偵查隊警員被控喝花酒又打人，警方提供現場女子不斷咆哮畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是薛姓女子不領情，甚至還對退休警員大聲咆哮，甚至嗆聲「你們憑甚麼趕我」，最後小隊長等人見事態不對，才立刻離開現場，最後警員到場制止又嗆聲「ｘ你娘78咧」、「惹我？」等語後離去。

據了解，該名35歲的薛姓女子，從中國大陸嫁來台灣，離婚後在萬華的美甲店、阿公店上班，不久前才剛離開，當天係因遇到所以一起前往阿公店喝酒，熟不知女子喝多了在場吵鬧，認為被趕走心生不滿才失控。

▲萬華分局偵查隊被控喝花酒，督察組調閱監視器發現出入不正當場所，依規定處分。（圖／記者邱中岳翻攝）

督察組追查後發現，當天偵查隊小隊長以及2名警員出入不正當場所，但沒有出手打人，初步決議帶班小隊長1大過、偵查佐、刑事警員則各處分2小過，也將研擬是否調地拔牌。