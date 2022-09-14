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鄭運鵬戰桃園滿28日「天天有亮點」　25政見願景全曝光

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（23）日針對藍營批評美福大火時是隱形立委時指出，身為蘆竹在地立委，在臉書上都有寫，張善政不用功，為了選舉汙衊別人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉升溫，民進黨參選人鄭運鵬獲提名已滿28天，拋出「運轉桃園，大進化」競選主軸，持續透過勤走拜票、政見牌爭取選民認同。競辦政策平台召集人林飛帆14日表示，包含今天提出的國旅政見，鄭運鵬在市長鄭文燦團隊的政績基礎之上，共提出25項政策與政見，可說「天天有亮點、週週有政策」，不僅展現鄭運鵬對於市政工作的熟悉度，也突顯建設桃園的熱情與使命感。

林飛帆表示，相對國民黨候選人張善政5月18日提名迄今四個月，政見模糊空洞並且屢屢出錯，鄭運鵬憑藉他對於桃園市政的熟悉度，從「桃園捷運3支箭」的起手式，就超越對手，突顯今年「桃園隊」的兩大目標明確並即將實現。他指出，第一個目標是，延續鄭文燦市長兩任8年的好成績，第二是讓桃園在現有優良基礎之上「大進化」，晉升最具發展力的直轄市。

林飛帆說，鄭運鵬在獲提名的第一時間說，要讓桃園的選舉歡樂起來，從他投入選戰第一天，鄭運鵬就展現陽光的熱情衝刺，勤跑基層聆聽市民的心聲與建言，中秋連假還創下3天跑逾50個行程的記錄，基層的反映也回饋在鄭運鵬對於未來施政的規劃，因此他與團隊政策合作，一天當兩天用，短短28天推出25項的政策。

林飛帆分析，25項政策包括育兒、青年、產業、長者照顧、弱勢關懷、觀光產業及捷運3支箭等7大方向，25項政見不只分佈各個年齡層，也含括社福、產業及地方創生等各個面向。他強調，相關政策奠基於過去8年鄭文燦市長所打下的建設基礎之上，予以深化及擴大，也是桃園隊對於市民期盼的許諾，鄭運鵬會繼續走遍桃園13個行政區，在未來2個半月持續推出政見和牛肉，讓「桃園大進化，區區都進化」，全方位打造下一個階段的桃園成為最具發展的直轄市。

鄭運鵬共提出育兒利多、運轉桃青、產業發展、長者照顧、弱勢關懷、觀光產業、捷運三支箭等7大主題政見，詳細內容如下：

【育兒利多】
1. 共融公園達到100個
2. 一區一個旗艦遊樂園
3. 托育補助加碼一千
4. 設置定點臨時托育
5. 延長收托時間
6. 提升托育人員待遇

【運轉桃青】
7. 就業一對一輔導
8. 做六個月領七個月補助
9. 缺工缺才加三萬塊

【產業發展】
10. 爭取設立半導體PCB學院
11. 設置低碳產業園區訂定溫室氣體總量管制
12. 推動外籍人才及移工長駐留用

【長者照顧】
13. C級據點裝設免治馬桶
14. 公私協力打造智慧健康產業聚落
15. 籌設市立高齡醫院
16. 敬老卡800點可於庇護工場消費

【弱勢關懷】
17. 提供罕病家庭生活津貼
18. 提供脆弱家庭一站式就業輔導
19. 提供社工心理諮商服務補助每次2000元1年6次

【觀光產業】
20. 國旅大搶客計畫
21. 世客博十線計畫
22. 推動北橫國家風景區

【捷運三支箭】
23. 打造市立兒童遊樂園
24. 設置健康樂活村
25. 自媒體與青創基地

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