香油錢成攻防！劉坤鱧三度按鈴控貪污　林世賢告加重毀謗

▲彰化市長林世賢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長選舉白熱化！無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧，頻頻對彰化市長林世賢出招，為了寺廟室「香油錢」3度到地檢按鈴申告檢舉市長林世賢涉嫌瀆職、貪汙，這次林真的不忍了，14日上午11時40分將到地檢署按鈴申告劉「惡意毀損彰化市公所名譽」，並提出加重毀謗告訴。

劉坤鱧指出，彰化市公所「代管」，不是「徵收」、也不是「沒收」16 間寺廟和 7個神明會，平均一年收到一億元的香油錢、「廟公」林世賢是不是「挪用」了神明的香油錢來當「特支費」、請檢察官依據《貪汙治罪條例》5的規定，「挪用」「公款」也是「貪汙」請檢察官依法究辦。

▲彰化市長參選人劉坤鱧為香油錢掀戰。（圖／劉坤鱧提供）

林世賢日前已經針對寺廟室收入說明，強調彰化市公所寺廟室還獲法務部廉政署透明晶質獎評選特優，寺廟室收入數均經彰化市民代表審查議決通過，香油錢收入約在4,200萬到5,600萬左右，何來1億元香油錢之說？他認為，顯然劉坤鱧所言非實、故意以虛構的假訊息誤導大眾，詆毀彰化市公所。

林世賢原本已經不想理劉的「無理取鬧」，但對於劉的窮追猛打，昨天甚至第3度前往地檢署按鈴申告「貪污」，決定將於今天上午11時40分到彰化地檢署按鈴控告劉坤鱧惡意毀損彰化市公所名譽，對於劉有關寺廟室相關不實言論提告加重毀謗。