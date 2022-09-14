民團指控張麗善碩論涉抄　相似度83％「找槍手或抄別人文章？」

▲雲林縣長張麗善。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者呂晏慈／雲林報導

雲林縣長選舉逐漸白熱化，國民黨日前指控民進黨參選人劉建國涉抄，遭劉競總駁斥不抹黑不會選舉；雲林公民行動聯盟13日晚間透過臉書曝光，國民黨籍的雲林縣長張麗善就讀台師大運動與休閒管理研究所在職碩士班的論文「雲嘉地區勞工休閒參與對血壓、血脂肪及血糖影響之研究」，經比對與康橋國際學院一篇文章相似度高達83％。

雲林公民行動聯盟昨天深夜透過臉書發文表示，202年的選舉不該是論文比對大戰，從國民黨桃園市長參選人張善政、無黨籍桃園市長參選人鄭寶清、國民黨南投縣長參選人許淑華、新竹市前市長林智堅的論文成為選戰主軸，真的很不健康，畢竟這些人，當過立委、當過縣長，都已有相當的社會貢獻了，再拿個碩士博士只是錦上添花，論文無法否定他們的專業，這也就是其不願拿出張麗善論文來比對的原因。

不過，雲林公民行動聯盟表示，張麗善「把自己的人格選到完全毀滅」，居然會「懷疑」劉建國論文「不公開」、「封存」就是抄襲，且派出國民黨台北市前議員羅智強那兩個沒有寫過論文的人當打手，不知道張麗善為何會如此墮落？因此，其比對一下張麗善的論文，才發現她自己作賊心虛、怕碩論被檢驗，所以先打烏賊戰，來閃躲自己論文該被檢驗的問題。

雲林公民行動聯盟指出，張麗善在台灣師範大學拿的碩士學位，碩論題目為「雲嘉地區勞工休閒參與血壓、血脂肪及血糖影響之研究」，第一章與康橋國際學院一篇文章，相似度高達83%，可能是她找槍手代寫論文，而這個槍手用自己寫的東西，一魚兩吃，或者她抄別人的文章，而且抄得很誇張。

雲林公民行動聯盟呼籲，白紙黑字，請張麗善出來說明一下，她的碩士學位是怎麼拿的？為什麼有高達83%來自學生文稿？這是怎麼回事？並預告將天天向大家報告最新進度，把比對結果轉交給劉建國競選總部，直到張麗善說明自己學位是怎麼拿的，或向社會道歉為止。

對此，張麗善今天上午回應，這是不實指控，重申對自己耗費心力完成的論文相當有信心，雲林人雖然憨厚，但面對惡意攻擊，絕不閃躲，因此第一時間才會將自己整本論文比對結果放置網路上，讓各界公斷，相信社會自有公允。