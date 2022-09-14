自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南名店「阿堂鹹粥」9月起漲價，魚肚、魚皮鹹粥一碗從200元漲到260元，引發話題。就有網友在「●【爆廢公社公開版】●」發文，說他看到一堆評論批阿堂鹹粥很貴，忍不住列出一碗鹹粥或海鮮粥的自煮價，「個人是覺得不貴，說貴的朋友們可能沒在上市場！」貼文吸引其他人熱論。

這位網友文中表示，他看到鹹粥的話題鬧的沸沸揚揚，「評論一般都說『貴』，個人是覺得不貴，說貴的朋友們可能沒在上市場！我們來看看光在市場買的食材，要多少錢？」接著列出他自己煮一碗鹹粥／海鮮粥的食材花費，包括「魚肚一片：85（元）、蝦子：6隻60（元）、蚵仔：12粒70（元）、花枝1/4份（一號）：80（元）、土魠魚半份125（元）、蟹腳2隻:40（元）」。

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▲▼原PO說自煮一碗海鮮粥就花了460元，覺得阿堂真的不貴。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

他指出，光是海鮮這些基本成本就花了460元，但開店做生意，不可能賣460元，可是店家還要加上人工、店租、料理的其他開支、發票、利潤，「當然店家一定拿批發價，所以成本會比我們自己買還低一點！」並反問「所以！如果您是老闆，您會賣多少錢一碗呢？」最後直呼，「貴？自己煮更貴；貴？你也可以選擇不吃！」

貼文一出，就有人也認同道，「嫌貴就不要去吃，讓市場機制決定店家該走還是該留」、「還是老話一句，老闆要賣多少是他決定，買不買是消費者決定，覺得有那個價值就去吃，覺得貴的請自己煮」、「賣東西就是你情我願的，沒人會壓你去消費，貴就別吃換另一間，覺的好吃一樣也會去吃。」

但也有一票人不以為意，「扯遠了，照你的成本，這盤得賣1200（元）」、「店家拿的是批發價，我們拿的是單價……這可比嗎」、「你這些料一起煮不是一碗，是一鍋吧」、「重點他放的料有你多嗎？像你煮的一碗260我也會去吃」、「會開出這種食材價錢的肯定沒做過餐飲業」、「自己上市場買，我相信成本是這樣！但店家做生意的量是你的好幾倍。」