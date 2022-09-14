　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍佳滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南名店「阿堂鹹粥」9月起漲價，魚肚、魚皮鹹粥一碗從200元漲到260元，引發話題。就有網友在「●【爆廢公社公開版】●」發文，說他看到一堆評論批阿堂鹹粥很貴，忍不住列出一碗鹹粥或海鮮粥的自煮價，「個人是覺得不貴，說貴的朋友們可能沒在上市場！」貼文吸引其他人熱論。

這位網友文中表示，他看到鹹粥的話題鬧的沸沸揚揚，「評論一般都說『貴』，個人是覺得不貴，說貴的朋友們可能沒在上市場！我們來看看光在市場買的食材，要多少錢？」接著列出他自己煮一碗鹹粥／海鮮粥的食材花費，包括「魚肚一片：85（元）、蝦子：6隻60（元）、蚵仔：12粒70（元）、花枝1/4份（一號）：80（元）、土魠魚半份125（元）、蟹腳2隻:40（元）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲▼原PO說自煮一碗海鮮粥就花了460元，覺得阿堂真的不貴。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

他指出，光是海鮮這些基本成本就花了460元，但開店做生意，不可能賣460元，可是店家還要加上人工、店租、料理的其他開支、發票、利潤，「當然店家一定拿批發價，所以成本會比我們自己買還低一點！」並反問「所以！如果您是老闆，您會賣多少錢一碗呢？」最後直呼，「貴？自己煮更貴；貴？你也可以選擇不吃！」

貼文一出，就有人也認同道，「嫌貴就不要去吃，讓市場機制決定店家該走還是該留」、「還是老話一句，老闆要賣多少是他決定，買不買是消費者決定，覺得有那個價值就去吃，覺得貴的請自己煮」、「賣東西就是你情我願的，沒人會壓你去消費，貴就別吃換另一間，覺的好吃一樣也會去吃。」

但也有一票人不以為意，「扯遠了，照你的成本，這盤得賣1200（元）」、「店家拿的是批發價，我們拿的是單價……這可比嗎」、「你這些料一起煮不是一碗，是一鍋吧」、「重點他放的料有你多嗎？像你煮的一碗260我也會去吃」、「會開出這種食材價錢的肯定沒做過餐飲業」、「自己上市場買，我相信成本是這樣！但店家做生意的量是你的好幾倍。」

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
新台幣重貶「1族群嗨爆」　網喊35元不遠：躺著賺好爽
快可出國了！　指揮中心通過「出入境團客指引」
法官陳伯均探路墜谷亡　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇
「請君舔嚐」S2O奶酒妹身分起底！　同行女孩「妹妹感染」
驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾過
「南瑪都」週末可能轉中颱！　南墜「靠近台灣」機率上升
快訊／周玉蔻電台被放「不明包裹」！　內容物曝光
法官墜百米深谷亡！妻小接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明

「南瑪都」週末可能轉中颱！南墜「靠近台灣」機率上升中

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明

「南瑪都」週末可能轉中颱！南墜「靠近台灣」機率上升中

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

歐錦賽成NBA「球星墳場」　3巨頭僅剩唐西奇力拚4強

新台幣重貶「1族群嗨爆了」　網喊35元不遠：躺著賺好爽

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

鄭運鵬聲量「逐漸回穩」　他2點分析：竄出機會比陳時中高

陳時中願簽「不投降」連署書　黃珊珊：有什麼強制力？

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

生活熱門新聞

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

台灣選美佳麗被阻上台　原因曝光

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

快訊／09：35地牛翻身　初判震度3級以上

「中秋烤全鱷」爆紅！　代價、口感曝光

今年首次三颱共舞　最新衛星照曝

更多熱門

相關新聞

王定宇遭指「胡椒蝦照也盜圖」　喊冤：第一句就寫哪家

王定宇遭指「胡椒蝦照也盜圖」　喊冤：第一句就寫哪家

民進黨台北市長參選人陳時中陷入「滷肉飯盜圖」風波，儘管已道歉澄清，仍難擋輿論嘲諷；沒想到同黨立委王定宇接著被抓包，日前嘲諷楊丞琳「海鮮事件」的胡椒蝦圖，居然也是盜用別人的照片，此舉再度引來撻伐。對此，王定宇服務處吳主任解釋，原文第一句就有提到「台南西海岸胡椒蝦」，就是註明出處之意，並非盜圖。

盤點4家米其林指南推薦鹹粥

盤點4家米其林指南推薦鹹粥

他PO早餐店奶茶杯蓋！網友嘔：通暢秘方找到了

他PO早餐店奶茶杯蓋！網友嘔：通暢秘方找到了

台南「敘利亞風」老屋1.8萬招租　內行：裝修費百萬起跳

台南「敘利亞風」老屋1.8萬招租　內行：裝修費百萬起跳

楊丞琳「海鮮奢侈」委屈內幕曝！

楊丞琳「海鮮奢侈」委屈內幕曝！

關鍵字：

海鮮鹹粥阿堂食材成本自煮爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面