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王定宇「胡椒蝦照也盜圖」糗大！　護理師笑：民進黨整組怎麼了

▲這張胡椒蝦圖也是別人的。（圖／翻攝自臉書／喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

▲這張胡椒蝦圖也是別人的。（圖／翻攝自臉書／喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中陷入「滷肉飯盜圖」風波，儘管已道歉澄清，仍難擋輿論嘲諷；沒想到同黨立委王定宇接著被抓包，日前嘲諷楊丞琳「海鮮事件」的胡椒蝦圖，居然也是盜用別人的照片，此舉再度引來撻伐，不少網友吐槽，「所以他們都貼來貼去，這樣小編太混了吧！」

繼陳時中團隊小編誤用部落客的滷肉飯照片，護理師張喬瑜稍早在臉書發文，直呼「咦，王定宇，為什麼你貼的蝦照跟西海岸活蝦之家的這麼像啊？又一個盜圖仔嗎？真的笑死，民進黨整組怎麼了。」

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從照片中可見幾處細節，包括胡椒蝦本體的擺盤、外觀如出一轍，旁邊同樣有虛化的菜，以及右方光點更是吻合的。

▲這張胡椒蝦圖也是別人的。（圖／翻攝自臉書／喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

▲王定宇8天前發圖文酸楊丞琳。（圖／翻攝自臉書／王定宇）

對此，大票網友湧入留言，「這不就證明台灣海鮮很貴嗎？人家是小時候家裡窮吃不起海鮮，結果堂堂一個大立委也吃不起，只能用盜圖來炫耀自己吃得起海鮮」、「所以才會挺抄襲的」、「除了詐欺之外也侵犯著作權了」、「蝦子的腳都同樣位置耶！太酷了」、「為了要跟上，無所不用其極」、「你們很討厭內~」。

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王定宇盜圖民進黨胡椒蝦陳時中滷肉飯盜圖張喬瑜海鮮

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