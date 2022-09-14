新衣服上有「這4顆」讓他崩潰了！大票揪1關鍵驚：案情不單純

▲衣服拿回家看到「這4顆」，讓他無奈求助。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

買完衣服回家看到「這4顆」，他急忙求助，更多人卻直呼不對勁！有男網友在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出一張照片，說他到連鎖服裝店買衣物，沒想到上面的防盜扣通通沒有拆，讓他忍不住「求開鎖技能！」就有人直笑，「原來有人比我更慘，哈哈！」更多網友卻點出1關鍵，覺得案情不單純。

男網友貼出照片，只見他買了4件衣物，但上面的防盜扣卻都沒拆，只好求救「求開鎖技能」，並指出這是在知名連鎖服飾品牌買的，還在留言處強調有付錢，「重點，已付完離開。」照片一出，有一票就笑喊「芭比Q了」，「直接這樣穿嘍～新造型。」還有網友吐槽，「拿回去拆還比你在這問來的快」、「拿發票去就會幫你開，不用傷腦筋啦！」

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▲衣服上的防盜扣都沒有拆。（圖／翻攝自●【爆廢公社公開版】●）

但更多人都認為，事情似乎不單純，「這出不來吧？門口感應不是會叫嗎」、「有買過衣服的都知道流程，你要一次4件都沒消磁，嗯……」、「1個是疏忽，4個那就太厲害了。」有網友則幫平反，「遇到天兵櫃台是有這樣可能的！消磁與卡扣是兩碼子事」、「（消磁完）沒拆下直接塞塑膠袋，可能菜鳥，等被電。」

話題還真的釣出過來人，說之前也碰過這樣的事，當時店員有消磁，所以感應器沒有叫，而且他買回家沒有馬上穿，連提袋都沒開就放著，「我還是半個月後才發現的。」另外，過去網上有不少影片教人如何拆防盜扣，有內行就提醒，因為新型防盜扣有「防盜墨水」，一個不小心衣服可能直接報銷，最好還是別隨意亂拆。