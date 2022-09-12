他PO早餐店奶茶杯蓋！網友崩潰嘔嘔嘔：「通暢」秘方找到了

▲網友分享裝早餐店奶茶的容器照片，容器的蓋子有許多黑色的污漬。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者鄭文晴／綜合報導

早餐店奶茶堪稱「瀉藥」每喝必拉，是不少人的便秘救星。一名網友於臉書社團分享，一張裝早餐店奶茶容器的照片，只見杯蓋周圍發黑、汙漬滿滿，像是很久沒有清洗，讓不少網友崩潰，「終於找到早餐店奶茶神秘力量的原因了！」

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享一張截圖照，可以看見是一個裝有早餐店奶茶的容器，而蓋子一掀開，映入眼簾的是滿滿的汙漬、洞口發黑。令原PO表示，「早餐店奶茶我是不敢喝了，打工第2天掀開來看到差點嚇死，餐飲業老闆真的要有良心。」

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網友看到照片後紛紛留言指出，「難怪早餐店的奶茶總是特別有效」、「減肥的配方被你發現了」、「終於找到早餐店奶茶神秘力量的原因了」、「居家生活必備烙賽餐」、「這是好喝的秘訣」、「最好的瀉藥」、「沒有這個就少一個味道。」

不少網友也質疑，「這不是應該每天清洗的嗎」、「比較讓人驚訝的是還有人覺得這沒什麼」、「不是每間早餐店都這樣，只能說，這家早餐店真的很不注重衛生耶，Po文者應該通知一下衛生單位去教教他們注意衛生」、「看不到都是乾淨良心的老闆沒有幾個以錢為貴少喝為妙。」

有店家則無奈表示，「我們也是開早餐店的，我們真的沒有這樣啊」，自家人也是每天喝店內的茶飲，所以都會特別注意衛生。

許多早餐店的奶茶，都是由奶精或鮮奶油調製而成，奶精含有較高的油脂量，鮮奶油也含有牛奶脂肪成分，對脂肪較敏感的人，就有可能因為喝了奶茶感到腸胃不適。