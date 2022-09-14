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MSI Prestige 14 Evo質感雙色　完美cover你的行動工作與生活

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲應付行動生活需求，輕薄又兼具效能的筆電是不可或缺的必需品。（圖／記者周宸亘攝，下同）

3C中心／綜合報導

現代人生活步調快，多工處理、行動工作成趨勢，隨時都能「切換模式」已是現代人的必備技能，數位時代除了手機不離身，一台輕薄好用的筆電更是包包裡的必備品。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲MSI Prestige 14 Evo有太空灰、青石藍兩種顏色選擇，噴砂材質極富質感。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲MSI Prestige 14 Evo兼具高效能與纖薄輕巧，方便隨身攜帶。

挑選筆電的要素不外乎要能同時滿足商務工作、創作能量、學習、生活娛樂等需求，而外型質感更是不能馬虎。MSI Prestige 14 Evo結合行動商務工作所需的必要元素，輕巧纖薄、機身僅15.9公分，重量不到1.3公斤、攜帶方便，機身搭配鑽石切割設計與噴砂材質，屬美感與性能兩者兼具的行動工作者筆電；Prestige 14 Evo提供沈穩大氣的太空灰、清新柔和的青石藍，兩種色調選擇帶來截然不同的風格。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲可180度攤平的MSI Prestige 14 Evo，讓使用者在分享資訊時更加便利。（＊螢幕待後製）

Prestige 14 Evo機身能180度攤平，能配合不同使用情境輕鬆轉換。除此之外，加大尺寸的絲滑觸控板操作更便利，能提供更敏銳且準確的反應速度，不受阻礙地將想法化作成品。同時，Prestige 14 Evo採用窄邊框的螢幕設計，接近 100% sRGB色域的高畫質面板，能呈現令人驚豔的寬闊高畫質視覺效果，不論是商務工作、創意發想或休閒娛樂，都能帶來最頂級的視覺享受。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲極窄邊框，視覺效果更升級；15度角軸承將機身自然墊高，更符合人體工學。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲有Intel®  EvoTM平台的認證，代表全方位的效能皆受到檢驗。

主打「完美平衡行動工作與生活」的MSI Prestige 14 Evo，經過Intel®  EvoTM平台的認證，包括多工處理、長效續航力、具備快速充電功能、一秒喚醒、支援WiFi 6快速無線網路傳輸等，皆通過嚴苛考驗並能符合消費者期待，隨時隨地都能具備高度生產力，且Prestige 14 Evo採用最新第12代Intel®  CoreTM i7處理器與Intel®  Iris®  Xe顯示卡，高達14核心、2倍效能提升，針對靜態插畫、平面視覺、動態影像、後期特效製作⋯⋯等，皆能帶來優異的使用體驗，讓日常工作更有效率。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲指紋辨識功能保護資料安全。

MSI Prestige 14 Evo也針對資料安全建立完整的保護機制，內建的Windows Hello能透過臉部辨識或指紋辨識功能快速登入筆電，並有最新的FIDO 2認證，不需輸入密碼即可登入網路服務，保護個人資料安全的同時，再也不怕忘記密碼。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Tile APP可追蹤Prestige 14 Evo位置，對於經常在外奔波的商務人士來說更加安心。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼msi,Prestige 14 Evo,創作者筆電,行動工作。（圖／翻攝自tile app）

▲Tile APP內還可檢視30天歷程紀錄。（圖／翻攝自Tile APP）

當行動生活成為日常，早上在台中、下午在台北已是常態，筆電帶著到處跑的商務人士最擔心珍貴的電腦連同資料一起遺失，Prestige 14 Evo搭載最新Tile筆電追蹤功能，如果不小心遺失筆電，即使電腦在關機或休眠狀態，也能透過Tile APP來追蹤位置，還可查閱位置歷程紀錄，協助找回你的筆電。

▲▼MSI電腦拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

此外，Prestige 14 Evo經過軍規等級的嚴苛測試，包括高壓、低壓、震動、沙塵、溫濕度等，具備高穩定性，讓天天帶著跑的你更安心，不怕小意外變成大遺憾！行動生活當道，MSI Prestige 14 Evo助你事半功倍。

Prestige 14 Evo►https://tw-store.msi.com/products/prestige-14evo-a12m-219tw-bs71280p16gxxdx11ma?_pos=1&_sid=b7b03531b&_ss=r

微星開學季限時優惠►https://tw.msi.com/Promotion/2022BTS

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